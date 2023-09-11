https://ria.ru/20230911/oon-1895672749.html

Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина, сообщили в ООН

Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина, сообщили в ООН - РИА Новости, 11.09.2023

Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина, сообщили в ООН

Колумбия установила в 2022 году новый рекорд по выращиванию коки и производству кокаина, синтетического наркотика, вызывающего тяжелую зависимость, передает... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:36

2023-09-11T19:36

2023-09-11T19:36

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Колумбия установила в 2022 году новый рекорд по выращиванию коки и производству кокаина, синтетического наркотика, вызывающего тяжелую зависимость, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности. "Колумбия, крупнейший в мире производитель кокаина, установила в прошлом году новый рекорд по выращиванию листьев коки и производству белого порошка", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на доклад. Отмечается, что площадь выращивания коки в 2022 году была на 13% больше, чем в 2021 году, и составила 230 тысяч гектаров. Производство кокаина выросло с 1400 тонн до 1738 тонн. Колумбия является главным мировым производителем и экспортером кокаина. Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте.

https://ria.ru/20230807/kokain-1888750435.html

https://ria.ru/20230816/kokain-1890432058.html

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колумбия

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в мире, перу, колумбия, боливия, оон