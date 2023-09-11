Рейтинг@Mail.ru
Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина, сообщили в ООН - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/oon-1895672749.html
Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина, сообщили в ООН
Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина, сообщили в ООН - РИА Новости, 11.09.2023
Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина, сообщили в ООН
Колумбия установила в 2022 году новый рекорд по выращиванию коки и производству кокаина, синтетического наркотика, вызывающего тяжелую зависимость, передает... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:36
2023-09-11T19:36
в мире
перу
колумбия
боливия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1cfe361af4d3f53a1d98a90d77080f88.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Колумбия установила в 2022 году новый рекорд по выращиванию коки и производству кокаина, синтетического наркотика, вызывающего тяжелую зависимость, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности. "Колумбия, крупнейший в мире производитель кокаина, установила в прошлом году новый рекорд по выращиванию листьев коки и производству белого порошка", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на доклад. Отмечается, что площадь выращивания коки в 2022 году была на 13% больше, чем в 2021 году, и составила 230 тысяч гектаров. Производство кокаина выросло с 1400 тонн до 1738 тонн. Колумбия является главным мировым производителем и экспортером кокаина. Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте.
https://ria.ru/20230807/kokain-1888750435.html
https://ria.ru/20230816/kokain-1890432058.html
перу
колумбия
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5664f657005e03dc894ea354b04b8bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, перу, колумбия, боливия, оон
В мире, Перу, Колумбия, Боливия, ООН
Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина, сообщили в ООН

Франс Пресс: Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Колумбия установила в 2022 году новый рекорд по выращиванию коки и производству кокаина, синтетического наркотика, вызывающего тяжелую зависимость, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности.
"Колумбия, крупнейший в мире производитель кокаина, установила в прошлом году новый рекорд по выращиванию листьев коки и производству белого порошка", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на доклад.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Власти Колумбии заявили, что за год изъяли рекордные 1100 тонн кокаина
7 августа, 23:25
Отмечается, что площадь выращивания коки в 2022 году была на 13% больше, чем в 2021 году, и составила 230 тысяч гектаров. Производство кокаина выросло с 1400 тонн до 1738 тонн.
Колумбия является главным мировым производителем и экспортером кокаина. Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Сотни тонн кокаина ежегодно поставляются из Южной Америки в США, главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте.
Бухта доколумбового города Тулум цивилизации майя в Мексике - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Мексике обнаружили почти три тонны кокаина у берегов страны
16 августа, 16:02
 
В миреПеруКолумбияБоливияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала