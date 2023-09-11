https://ria.ru/20230911/obstrel-1895694958.html

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T23:00

2023-09-11T23:00

2023-09-11T23:00

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 21.35 до 21.45 украинские войска два раза открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив в общей сложности шесть снарядов из натовской артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия