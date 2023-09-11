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ВСУ обстреляли Еленовку, пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:13 11.09.2023 (обновлено: 22:34 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895691109.html
ВСУ обстреляли Еленовку, пострадал мирный житель
ВСУ обстреляли Еленовку, пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.09.2023
ВСУ обстреляли Еленовку, пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Еленовки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:13
2023-09-11T22:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
безопасность
сша
вооруженные силы украины
горловка
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Еленовки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Еленовка: — ранен мужчина 1991 года рождения", — говорится в заявлении.Ранее в понедельник ведомство сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 244 боеприпаса. Уточняется, что под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).В последнее время украинские войска используют для обстрелов территории ДНР кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, безопасность, сша, вооруженные силы украины, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Безопасность, США, Вооруженные силы Украины, Горловка
ВСУ обстреляли Еленовку, пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Еленовки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Еленовки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 сентября по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Еленовка: — ранен мужчина 1991 года рождения", — говорится в заявлении.

Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в десяти километрах к югу от Донецка.

Ранее в понедельник ведомство сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 244 боеприпаса. Уточняется, что под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).
В последнее время украинские войска используют для обстрелов территории ДНР кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККБезопасностьСШАВооруженные силы УкраиныГорловка
 
 
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