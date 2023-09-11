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При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.09.2023
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:38
2023-09-11T20:38
2023-09-11T20:38
донецк
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "При обстреле Киевского района по улице Марковникова ранена женщина 1971 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 21 обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Кулемзин: при обстреле Донецка пострадала мирная жительница