ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район, Горловку и Макеевку
ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, Ясиноватскому району, Горловке и Макеевке
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району, Горловке и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.45 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, с 19.10 до 20.10 по Куйбышевскому району Донецка, а также по Макеевке и Горловке украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.