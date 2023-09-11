https://ria.ru/20230911/obstrel-1895646683.html

Украинские войска выпустили 23 снаряда по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска выпустили 23 снаряда по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские войска выпустили 23 снаряда по населенным пунктам в ДНР

Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:27

2023-09-11T18:27

2023-09-11T18:27

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

стирол

сцкк

горловка

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.15 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. С 17.25 по 18.05 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, Макеевку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности 16 снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

донецк

макеевка

горловка

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донецк, макеевка, стирол, сцкк, горловка, происшествия