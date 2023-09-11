Украинские войска выпустили 23 снаряда по населенным пунктам в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.15 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
С 17.25 по 18.05 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, Макеевку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности 16 снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.