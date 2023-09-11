Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили 23 снаряда по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895646683.html
Украинские войска выпустили 23 снаряда по населенным пунктам в ДНР
Украинские войска выпустили 23 снаряда по населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские войска выпустили 23 снаряда по населенным пунктам в ДНР
Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:27
2023-09-11T18:27
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
стирол
сцкк
горловка
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.15 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. С 17.25 по 18.05 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, Макеевку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности 16 снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html
https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html
донецк
макеевка
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_9cc10f3b8584f7ebf5dc31aba9b072b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, макеевка, стирол, сцкк, горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Стирол, СЦКК, Горловка, Происшествия
Украинские войска выпустили 23 снаряда по населенным пунктам в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Горловке и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.15 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Пора им на свалку". В Европе начали извлекать уроки из "контрнаступа"
Вчера, 08:00
С 17.25 по 18.05 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, Макеевку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности 16 снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Оружие Армагеддона: США в поисках ответа для России
7 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаСтиролСЦККГорловкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала