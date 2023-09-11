https://ria.ru/20230911/obstrel-1895621100.html

Украинские войска нанесли удары по Запорожской области

Украинские войска нанесли удары по Запорожской области - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские войска нанесли удары по Запорожской области

Украинская армия нанесла серию ударов по городу Каменка-Днепровская в Запорожье, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:48

2023-09-11T16:48

2023-09-11T16:48

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла серию ударов по городу Каменка-Днепровская в Запорожье, сообщили в администрации Запорожской области. "Боевики ВСУ совершили обстрел города Каменка-Днепровская. Зафиксировано не менее пяти взрывов. Получил повреждения частный двор на улице Славянской", - говорится в сообщении. На месте прилетов работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20230910/proverka-1895397654.html

запорожская область

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2023

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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия