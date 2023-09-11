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Украинские войска нанесли удары по Запорожской области
Украинские войска нанесли удары по Запорожской области - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские войска нанесли удары по Запорожской области
Украинская армия нанесла серию ударов по городу Каменка-Днепровская в Запорожье, сообщили в администрации Запорожской области. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:48
2023-09-11T16:48
2023-09-11T16:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Украинская армия нанесла серию ударов по городу Каменка-Днепровская в Запорожье, сообщили в администрации Запорожской области. "Боевики ВСУ совершили обстрел города Каменка-Днепровская. Зафиксировано не менее пяти взрывов. Получил повреждения частный двор на улице Славянской", - говорится в сообщении. На месте прилетов работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20230910/proverka-1895397654.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска нанесли удары по Запорожской области
ВСУ нанесли серию ударов по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области