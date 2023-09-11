https://ria.ru/20230911/obstrel-1895613348.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 27 "натовских" снарядов 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:22

2023-09-11T16:22

2023-09-11T16:22

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

стирол

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 "натовских" снарядов 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска с 15.20 по 16.05 выпустили в общей сложности 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, нато, сцкк