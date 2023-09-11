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Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке
Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке - РИА Новости, 11.09.2023
Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке
Здание детского сада пострадало при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:09
2023-09-11T14:09
2023-09-11T16:13
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
нато
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Здание детского сада пострадало при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание детского сада № 314", — написал он.На опубликованном мэром снимке видно, что в детском саду выбиты практически все стекла и у здания почти полностью отсутствует крыша.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 12:40 ВСУ выпустили по Петровскому району три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), НАТО
Украинский снаряд попал в здание детского сада в Донецке
Кулемзин: украинский снаряд попал в здание детсада в Петровском районе Донецка