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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 11.09.2023 (обновлено: 14:08 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895573979.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 11.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:06
2023-09-11T14:08
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
ясиноватая
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.10 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска за десять минут с 13.35 выпустили в общей сложности еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
куйбышевский район
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5
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96
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донецк, куйбышевский район, ясиноватая, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Ясиноватая, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 "натовский" снаряд калибром 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.10 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 сентября, 16:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.09.2023Посмотреть
Кроме того, украинские войска за десять минут с 13.35 выпустили в общей сложности еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районЯсиноватаяНАТОСЦКК
 
 
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