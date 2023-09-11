https://ria.ru/20230911/obstrel-1895548642.html

ВСУ более 130 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ более 130 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 11.09.2023

ВСУ более 130 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области более 130 раз, кроме того, четыре беспилотника были сбиты, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:05

2023-09-11T13:05

2023-09-11T13:05

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области более 130 раз, кроме того, четыре беспилотника были сбиты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных украинских ударах по региону за 10 сентября: обстрелам подверглись восемь районов, общее число выпущенных снарядов составило 132, в том числе 6 взрывных устройств были сброшены с дронов. Кроме того, по информации, предоставленной главой области, четыре украинских беспилотника были сбиты в Белгородском районе, а также в Шебекинском и Яковлевском округах. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда. В поселке Новосадовый с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, в селе Красный Хутор – три взрывных устройства. В селе Крутой Лог сбит беспилотник противника", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе окраина села Богун-Городок обстреляна 9 раз из миномета. В Валуйском городском округе по селам Кукуевка, Долгое и Новопетровка выпущено в сумме 12 минометных снарядов. В Волоконовском районе 34 раза из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый, а по окраине хутора Киселев выпущен один минометный снаряд. "В Грайворонском городском округе по окраине хутора Байрак выпущено 7 минометных снарядов, по окраине села Дроновка – три, по окраине села Безымено – 12 минометных снарядов. Также на окраине Безымено противник сбросил с БВС одно самодельное взрывное устройство", - уточнил губернатор. В Шебекинском округе, по словам Гладкова, в поселке Красное сбили беспилотник самолетного типа. Также в округе по селам Середа, Белянка, Терезовка и Новая Таволжанка в сумме выпущено 40 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 4 гранатометных выстрела. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье с дрона сброшен один осколочный боеприпас. Как ранее писал глава региона, в Яковлевском городском округе сбито два украинских БПЛА. Никто не пострадал, но в результате падения фрагментов беспилотника поврежден забор. Также был найден самодельный взрывоопасный предмет, на месте работают взрывотехники и все оперативные службы, добавил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895431997.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия