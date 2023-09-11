Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 11.09.2023 (обновлено: 12:40 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895535668.html
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.09.2023
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель
Житель Макеевки (ДНР) ранен в результате обстрела со стороны украинских форсирований, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:30
2023-09-11T12:40
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Житель Макеевки (ДНР) ранен в результате обстрела со стороны украинских форсирований, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. Обстрел идет в День города - Макеевке исполняется 333 года."Червоногвардейский район подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела мужчина получил ранения", - сообщил Ключаров.Пострадавший доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Также зафиксировано прямое попадание в крышу жилого дома.По данным представительства ДНР в СЦКК, с утра понедельника украинские войска выпустили по Макеевке 17 снарядов калибра 155 миллиметров, из них шесть кассетного типа.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230828/vzryvy-1892752891.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Макеевки пострадал мирный житель

Мэр Ключаров сообщил о ранении мужчины при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Житель Макеевки (ДНР) ранен в результате обстрела со стороны украинских форсирований, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале.
Обстрел идет в День города - Макеевке исполняется 333 года.
"Червоногвардейский район подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела мужчина получил ранения", - сообщил Ключаров.
Пострадавший доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Также зафиксировано прямое попадание в крышу жилого дома.
По данным представительства ДНР в СЦКК, с утра понедельника украинские войска выпустили по Макеевке 17 снарядов калибра 155 миллиметров, из них шесть кассетного типа.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Дым в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Макеевке прогремела серия взрывов
28 августа, 18:45
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала