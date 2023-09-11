https://ria.ru/20230911/obstrel-1895535668.html

При обстреле Макеевки пострадал мирный житель

При обстреле Макеевки пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.09.2023

При обстреле Макеевки пострадал мирный житель

Житель Макеевки (ДНР) ранен в результате обстрела со стороны украинских форсирований, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:30

2023-09-11T12:30

2023-09-11T12:40

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Житель Макеевки (ДНР) ранен в результате обстрела со стороны украинских форсирований, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. Обстрел идет в День города - Макеевке исполняется 333 года."Червоногвардейский район подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела мужчина получил ранения", - сообщил Ключаров.Пострадавший доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Также зафиксировано прямое попадание в крышу жилого дома.По данным представительства ДНР в СЦКК, с утра понедельника украинские войска выпустили по Макеевке 17 снарядов калибра 155 миллиметров, из них шесть кассетного типа.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20230828/vzryvy-1892752891.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, происшествия