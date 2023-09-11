https://ria.ru/20230911/obstrel-1895524823.html

Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в понедельник в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:42

2023-09-11T11:42

2023-09-11T11:42

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Горняк – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 11:15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 11.05 одновременно подверглись обстрелу Куйбышевский и Кировский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, по ним выпущено в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика