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Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895524823.html
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в понедельник в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:42
2023-09-11T11:42
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Горняк – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 11:15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 11.05 одновременно подверглись обстрелу Куйбышевский и Кировский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, по ним выпущено в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку

© РИА НовостиПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Горняк – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 11:15 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, в 11.05 одновременно подверглись обстрелу Куйбышевский и Кировский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, по ним выпущено в общей сложности десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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