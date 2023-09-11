https://ria.ru/20230911/obstrel-1895524715.html
Житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ Волновахского района
Житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ Волновахского района - РИА Новости, 11.09.2023
Житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ Волновахского района
Житель Волновахского района ДНР получил ранение из-за обстрела, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации района в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:42
2023-09-11T11:42
2023-09-11T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
волновахский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Житель Волновахского района ДНР получил ранение из-за обстрела, сообщила диспетчерская служба ГО и ЧС администрации района в Telegram-канале. "Вследствие обстрела села Керменчик ранения получил мужчина 1988 года рождения. Пострадавший госпитализирован в ЦРБ города Волноваха", - сообщила служба.
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895468774.html
волновахский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волновахский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волновахский район, Донецкая Народная Республика
Житель ДНР получил ранение при обстреле ВСУ Волновахского района
Житель села Керменчик в ДНР получил ранение при обстреле со стороны ВСУ