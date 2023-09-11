https://ria.ru/20230911/obstrel-1895516198.html

ВСУ нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами

ВСУ нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами - РИА Новости, 11.09.2023

ВСУ нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами

Украинские войска за десять минут выпустили семь кассетных снарядов натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:20

2023-09-11T11:20

2023-09-11T12:36

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили семь кассетных снарядов натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 11:00 — населенный пункт Семеновка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска с 09:25 по 10:45 выпустили в общей сложности еще 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/snaryad-1893871180.html

https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика