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ВСУ нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 11.09.2023 (обновлено: 12:36 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895516198.html
ВСУ нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами
ВСУ нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами - РИА Новости, 11.09.2023
ВСУ нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами
Украинские войска за десять минут выпустили семь кассетных снарядов натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:20
2023-09-11T12:36
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили семь кассетных снарядов натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 11:00 — населенный пункт Семеновка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в сообщении. Кроме того, украинские войска с 09:25 по 10:45 выпустили в общей сложности еще 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/snaryad-1893871180.html
https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html
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донецк, макеевка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
ВСУ нанесли удар по Донецку и Макеевке кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 7 кассетных снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили семь кассетных снарядов натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 11:00 — населенный пункт Семеновка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в сообщении.
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Кроме того, украинские войска с 09:25 по 10:45 выпустили в общей сложности еще 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Ясиноватскому району.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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