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ВСУ выпустили более 40 снарядов по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили более 40 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 11.09.2023

ВСУ выпустили более 40 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за час 42 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник в Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:41

2023-09-11T09:41

2023-09-11T09:41

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за час 42 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск)- населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 08:25 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 8.35 до 9.20 было выпущено 32 снаряда указанного калибра по Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка, а также четыре снаряда по Макеевке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк