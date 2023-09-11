https://ria.ru/20230911/obstrel-1895477593.html

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке - РИА Новости, 11.09.2023

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли ночью массированный удар по городу Новая Каховка Херсонской области, снаряды прилетели на территорию горводоканала и станцию скорой... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:18

2023-09-11T09:18

2023-09-11T09:29

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли ночью массированный удар по городу Новая Каховка Херсонской области, снаряды прилетели на территорию горводоканала и станцию скорой помощи, пострадавших нет, город обесточен, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале."Минувшей ночью украинские боевики нанесли массированный удар по Новой Каховке. В данный момент в городе прекращено электроснабжение. Электричество пропало еще ночью во время обстрела", - говорится в сообщении.Обстрел начался около часа ночи. Один из снарядов упал на территорию горводоканала. В здании выбиты окна, повреждена крыша, повреждены автомобильные боксы. Еще один - на территорию станции скорой помощи, там также выбило окна."После прилетов жертв и пострадавших нет", - подчеркнули в администрации.Причины отсутствия электричества в городе выясняются.

https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , происшествия