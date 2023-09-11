https://ria.ru/20230911/obstrel-1895468774.html
Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров и три снаряда "натовского" калибра,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:06
2023-09-11T08:06
2023-09-11T08:19
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров и три снаряда "натовского" калибра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)…07:45 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Макеевке
ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости.
Украинские войска в понедельник утром обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров и три снаряда "натовского" калибра, сообщили в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)…07:45 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.