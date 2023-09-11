https://ria.ru/20230911/obstrel-1895468774.html

Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами - РИА Новости, 11.09.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку кассетными снарядами

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров и три снаряда "натовского" калибра,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:06

2023-09-11T08:06

2023-09-11T08:19

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 сен – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров и три снаряда "натовского" калибра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 (совпадает с мск) - населенный пункт Семёновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)…07:45 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецк, украина, вооруженные силы украины