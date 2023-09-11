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Россия ответит на выпады ОБСЕ по выборам, заявили в постпредстве - РИА Новости, 11.09.2023
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17:23 11.09.2023 (обновлено: 17:24 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/obse-1895631166.html
Россия ответит на выпады ОБСЕ по выборам, заявили в постпредстве
Россия ответит на выпады ОБСЕ по выборам, заявили в постпредстве - РИА Новости, 11.09.2023
Россия ответит на выпады ОБСЕ по выборам, заявили в постпредстве
Москва даст должную реакцию на политизированные выпады представителей ОБСЕ, которые не уполномочены были давать оценку выборам на территории России, заявило... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:23
2023-09-11T17:24
в мире
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
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ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Москва даст должную реакцию на политизированные выпады представителей ОБСЕ, которые не уполномочены были давать оценку выборам на территории России, заявило постпредство РФ при организации. Отмечается, что российская сторона обратила внимание на совместное заявление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, председателя ПА ОБСЕ Пиа Каумы и директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи относительно выборов в ряде субъектов РФ. "Это заявление было обнародовано в отсутствие наблюдателей ОБСЕ на территории, где проводится волеизъявление. Тем самым БДИПЧ и его руководство в очередной раз расписалось в политическом лицемерии, предвзятости, а также ангажированности его "золотого стандарта" в процессе наблюдения за выборами. Мы сделали выводы из этой антироссийской выходки. Она не останется без должной реакции с нашей стороны", - говорится в комментарии постпредства РФ при ОБСЕ. Российская сторона напомнила, что подобные публичные заявления "выходят за рамки имеющихся у этих функционеров мандатов – ни одним документом ОБСЕ указанные должностные лица и исполструктуры не наделены полномочиями давать какие-либо правовые квалификации конституционному порядку в любом государстве-участнике ОБСЕ, включая Российскую Федерацию". "Особенно хотели бы обратить внимание на непоследовательность БДИПЧ – ради очередного политизированного выпада Бюро принесло в жертву собственную электоральную методологию", - заявили в постпредстве. Ранее комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета сообщила, что зафиксировала попытки дискредитации выборов в РФ со стороны госдепартамента США, МИД Великобритании, МИД Германии, МИД Польши, премьер-министра Канады, постпреда США при ОБСЕ, постпреда Великобритании при ООН, действующего председателя ОБСЕ, председателя ПА ОБСЕ, директора БДИПЧ ОБСЕ. Уточнялось, что выборы в единый день голосования сопровождались скоординированными попытками дискредитации российских электоральных процедур со стороны США и других стран НАТО. Как заявила ОБСЕ 7 сентября, действующий председатель Организации, министр иностранных дел Северной Македонии, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ и директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека осудили проведение Россией выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Организации отмечали, что их результаты "не будут иметь юридической силы в соответствии с международным правом". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и стартовали 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. Проходили выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам, выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895614462.html
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в мире, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека
В мире, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека
Россия ответит на выпады ОБСЕ по выборам, заявили в постпредстве

Постпредство: Россия ответит на политизированные выпады ОБСЕ по выборам

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Москва даст должную реакцию на политизированные выпады представителей ОБСЕ, которые не уполномочены были давать оценку выборам на территории России, заявило постпредство РФ при организации.
Отмечается, что российская сторона обратила внимание на совместное заявление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, председателя ПА ОБСЕ Пиа Каумы и директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи относительно выборов в ряде субъектов РФ.
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"Это заявление было обнародовано в отсутствие наблюдателей ОБСЕ на территории, где проводится волеизъявление. Тем самым БДИПЧ и его руководство в очередной раз расписалось в политическом лицемерии, предвзятости, а также ангажированности его "золотого стандарта" в процессе наблюдения за выборами. Мы сделали выводы из этой антироссийской выходки. Она не останется без должной реакции с нашей стороны", - говорится в комментарии постпредства РФ при ОБСЕ.
Российская сторона напомнила, что подобные публичные заявления "выходят за рамки имеющихся у этих функционеров мандатов – ни одним документом ОБСЕ указанные должностные лица и исполструктуры не наделены полномочиями давать какие-либо правовые квалификации конституционному порядку в любом государстве-участнике ОБСЕ, включая Российскую Федерацию".
«
"Особенно хотели бы обратить внимание на непоследовательность БДИПЧ – ради очередного политизированного выпада Бюро принесло в жертву собственную электоральную методологию", - заявили в постпредстве.
Ранее комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета сообщила, что зафиксировала попытки дискредитации выборов в РФ со стороны госдепартамента США, МИД Великобритании, МИД Германии, МИД Польши, премьер-министра Канады, постпреда США при ОБСЕ, постпреда Великобритании при ООН, действующего председателя ОБСЕ, председателя ПА ОБСЕ, директора БДИПЧ ОБСЕ. Уточнялось, что выборы в единый день голосования сопровождались скоординированными попытками дискредитации российских электоральных процедур со стороны США и других стран НАТО.
Как заявила ОБСЕ 7 сентября, действующий председатель Организации, министр иностранных дел Северной Македонии, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ и директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека осудили проведение Россией выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Организации отмечали, что их результаты "не будут иметь юридической силы в соответствии с международным правом".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и стартовали 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. Проходили выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам, выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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