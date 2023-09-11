Рейтинг@Mail.ru
"ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
08:00 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/obligatsii-1895053979.html
"ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций
"ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций - РИА Новости, 11.09.2023
"ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций
"ДАРС-Девелопмент" — крупный девелопер, входящий в топ-50 Единого реестра застройщиков, впервые осуществил публичное размещение долговых обязательств. Оно... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:00
2023-09-11T08:00
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895054334_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_9bfde64161608aa340840f5f4edd9dff.jpg
МОСКВА, 11 сен — Пресс-служба ООО "ДАРС-Девелопмент". "ДАРС-Девелопмент" — крупный девелопер, входящий в топ-50 Единого реестра застройщиков, впервые осуществил публичное размещение долговых обязательств. Оно состоялось 7 сентября при содействии БКС КИБ, Газпромбанка и ИФК "Солид". Облигаций серии 001Р-01 размещено на сумму 1 миллиард рублей. Привлеченные средства будут направлены на увеличение объемов жилищного строительства в регионах России. "ДАРС-Девелопмент" намерен войти в двадцатку застройщиков России по рейтингу ЕРЗ.Прикладные задачи, на решение которых будут направлены средства облигационного займа: увеличение земельного банка, запуск проектов в новых для компании регионах, а также диверсификация кредитного портфеля.Инвесторы продемонстрировали повышенный интерес к долговым бумагам компании: размещение произошло за один день, во время сбора заявок ставка доходности была дважды снижена и составила в итоге 15% годовых, что соответствует 15,87% к погашению (периодичность выплаты купонов – ежеквартальная). Участники рынка отметили динамику развития компании (с 2017 года застройщиком было сдано 3,1 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости), хорошие финансовые показатели (объем выручки за 2022 год составил 11,4 миллиарда рублей) и низкую долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA 0,8х). В пользу "ДАРС-Девелопмент" сыграла оценка агентства "Эксперт РА", которое присвоило компании рейтинг кредитоспособности ruBBB- (прогноз стабильный), что означает достаточную способность выполнять долговые обязательства. При этом риск-портфель компании является консервативным, а долговая нагрузка ниже среднего. Также агентство отметило положительную диверсификацию проектного портфеля "ДАРС-Девелопмент".В настоящее время компания ведет 14 проектов в 5 регионах России. Общий объем земельного банка превышает 3 миллиона квадратных метров. Компания на рынке с 2002 года.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895054334_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_13059b24c7ce64244bcd68759991fb6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций

© Фото предоставлено пресс-службой "ДАРС-Девелопмент""ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций
ДАРС-Девелопмент привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций
© Фото предоставлено пресс-службой "ДАРС-Девелопмент"
"ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — Пресс-служба ООО "ДАРС-Девелопмент". "ДАРС-Девелопмент" — крупный девелопер, входящий в топ-50 Единого реестра застройщиков, впервые осуществил публичное размещение долговых обязательств. Оно состоялось 7 сентября при содействии БКС КИБ, Газпромбанка и ИФК "Солид". Облигаций серии 001Р-01 размещено на сумму 1 миллиард рублей. Привлеченные средства будут направлены на увеличение объемов жилищного строительства в регионах России. "ДАРС-Девелопмент" намерен войти в двадцатку застройщиков России по рейтингу ЕРЗ.
Прикладные задачи, на решение которых будут направлены средства облигационного займа: увеличение земельного банка, запуск проектов в новых для компании регионах, а также диверсификация кредитного портфеля.
Инвесторы продемонстрировали повышенный интерес к долговым бумагам компании: размещение произошло за один день, во время сбора заявок ставка доходности была дважды снижена и составила в итоге 15% годовых, что соответствует 15,87% к погашению (периодичность выплаты купонов – ежеквартальная). Участники рынка отметили динамику развития компании (с 2017 года застройщиком было сдано 3,1 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости), хорошие финансовые показатели (объем выручки за 2022 год составил 11,4 миллиарда рублей) и низкую долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA 0,8х). В пользу "ДАРС-Девелопмент" сыграла оценка агентства "Эксперт РА", которое присвоило компании рейтинг кредитоспособности ruBBB- (прогноз стабильный), что означает достаточную способность выполнять долговые обязательства. При этом риск-портфель компании является консервативным, а долговая нагрузка ниже среднего. Также агентство отметило положительную диверсификацию проектного портфеля "ДАРС-Девелопмент".
В настоящее время компания ведет 14 проектов в 5 регионах России. Общий объем земельного банка превышает 3 миллиона квадратных метров. Компания на рынке с 2002 года.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала