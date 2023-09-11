https://ria.ru/20230911/obligatsii-1895053979.html

"ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций

"ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций - РИА Новости, 11.09.2023

"ДАРС-Девелопмент" привлек 1 млрд рублей через размещение облигаций

"ДАРС-Девелопмент" — крупный девелопер, входящий в топ-50 Единого реестра застройщиков, впервые осуществил публичное размещение долговых обязательств. Оно... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:00

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895054334_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_9bfde64161608aa340840f5f4edd9dff.jpg

МОСКВА, 11 сен — Пресс-служба ООО "ДАРС-Девелопмент". "ДАРС-Девелопмент" — крупный девелопер, входящий в топ-50 Единого реестра застройщиков, впервые осуществил публичное размещение долговых обязательств. Оно состоялось 7 сентября при содействии БКС КИБ, Газпромбанка и ИФК "Солид". Облигаций серии 001Р-01 размещено на сумму 1 миллиард рублей. Привлеченные средства будут направлены на увеличение объемов жилищного строительства в регионах России. "ДАРС-Девелопмент" намерен войти в двадцатку застройщиков России по рейтингу ЕРЗ.Прикладные задачи, на решение которых будут направлены средства облигационного займа: увеличение земельного банка, запуск проектов в новых для компании регионах, а также диверсификация кредитного портфеля.Инвесторы продемонстрировали повышенный интерес к долговым бумагам компании: размещение произошло за один день, во время сбора заявок ставка доходности была дважды снижена и составила в итоге 15% годовых, что соответствует 15,87% к погашению (периодичность выплаты купонов – ежеквартальная). Участники рынка отметили динамику развития компании (с 2017 года застройщиком было сдано 3,1 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости), хорошие финансовые показатели (объем выручки за 2022 год составил 11,4 миллиарда рублей) и низкую долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA 0,8х). В пользу "ДАРС-Девелопмент" сыграла оценка агентства "Эксперт РА", которое присвоило компании рейтинг кредитоспособности ruBBB- (прогноз стабильный), что означает достаточную способность выполнять долговые обязательства. При этом риск-портфель компании является консервативным, а долговая нагрузка ниже среднего. Также агентство отметило положительную диверсификацию проектного портфеля "ДАРС-Девелопмент".В настоящее время компания ведет 14 проектов в 5 регионах России. Общий объем земельного банка превышает 3 миллиона квадратных метров. Компания на рынке с 2002 года.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы