https://ria.ru/20230911/nikitin-1895426267.html

Никитин набирает 83,3 процента на выборах нижегородского губернатора

Никитин набирает 83,3 процента на выборах нижегородского губернатора - РИА Новости, 11.09.2023

Никитин набирает 83,3 процента на выборах нижегородского губернатора

Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набирает 83,3% голосов на выборах главы региона после обработки 90% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:36

2023-09-11T00:36

2023-09-11T00:36

политика

нижегородская область

глеб никитин

единый день голосования в россии — 2023

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набирает 83,3% голосов на выборах главы региона после обработки 90% протоколов, свидетельствуют предварительные данные на официальном табло облизбиркома. "Обработано протоколов – 90,36%. Никитин Г.С. ("Единая Россия") – 83,30%, Егоров В.И. (КПРФ) – 9,21%, Атмахов В.О. (ЛДПР) – 3,04%, Быков А.В. ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 1,97%, Померанцев И.В. ("Гражданская сила") - 1,77%", - приводятся данные на официальном табло облизбиркома. На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров – 16,63%, Быков – 3,26%. Явка тогда составила 40,5%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

нижегородская область

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Максим Горбачев

политика, нижегородская область, глеб никитин, единый день голосования в россии — 2023