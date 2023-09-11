https://ria.ru/20230911/nikitin-1895426267.html
Никитин набирает 83,3 процента на выборах нижегородского губернатора
Никитин набирает 83,3 процента на выборах нижегородского губернатора - РИА Новости, 11.09.2023
Никитин набирает 83,3 процента на выборах нижегородского губернатора
Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набирает 83,3% голосов на выборах главы региона после обработки 90% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:36
2023-09-11T00:36
2023-09-11T00:36
политика
нижегородская область
глеб никитин
единый день голосования в россии — 2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набирает 83,3% голосов на выборах главы региона после обработки 90% протоколов, свидетельствуют предварительные данные на официальном табло облизбиркома. "Обработано протоколов – 90,36%. Никитин Г.С. ("Единая Россия") – 83,30%, Егоров В.И. (КПРФ) – 9,21%, Атмахов В.О. (ЛДПР) – 3,04%, Быков А.В. ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 1,97%, Померанцев И.В. ("Гражданская сила") - 1,77%", - приводятся данные на официальном табло облизбиркома. На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров – 16,63%, Быков – 3,26%. Явка тогда составила 40,5%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, нижегородская область, глеб никитин, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Нижегородская область, Глеб Никитин, Единый день голосования в России — 2023
Никитин набирает 83,3 процента на выборах нижегородского губернатора
Никитин набирает 83,3 процента голосов на выборах нижегородского губернатора