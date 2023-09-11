https://ria.ru/20230911/niger-1895504807.html

СМИ заявили о готовности войск двух стран к возможной интервенции в Нигер

СМИ заявили о готовности войск двух стран к возможной интервенции в Нигер - РИА Новости, 11.09.2023

СМИ заявили о готовности войск двух стран к возможной интервенции в Нигер

Вооруженные силы Ганы и Сенегала остаются в режиме готовности для возможного военного вторжения на территорию Нигера в рамках миссии ЭКОВАС для восстановления... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:54

2023-09-11T10:54

2023-09-11T10:54

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сенегал

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Ганы и Сенегала остаются в режиме готовности для возможного военного вторжения на территорию Нигера в рамках миссии ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка в стране после захвата власти мятежниками в конце июля, сообщила радиостанция RFI. "Сенегальские войска готовы, но ждут решения политиков", - сообщила радиостанция со ссылкой на источники. Как отмечает RFI, некоторые задаются вопросом, какова на данный момент позиция главы государства Маки Салла относительно участия Сенегала в интервенции. "Гана также согласилась предоставить войска. Они готовы", - указывает радиостанция, при этом задаваясь вопросом, хватит ли Гане средств, чтобы профинансировать интервенцию на фоне экономических трудностей в стране. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230910/niger-1895260053.html

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

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в мире, нигер, гана, сенегал, переворот в нигере — 2023