https://ria.ru/20230911/niger-1895504807.html
СМИ заявили о готовности войск двух стран к возможной интервенции в Нигер
СМИ заявили о готовности войск двух стран к возможной интервенции в Нигер - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ заявили о готовности войск двух стран к возможной интервенции в Нигер
Вооруженные силы Ганы и Сенегала остаются в режиме готовности для возможного военного вторжения на территорию Нигера в рамках миссии ЭКОВАС для восстановления... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:54
2023-09-11T10:54
2023-09-11T10:54
в мире
нигер
гана
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переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Ганы и Сенегала остаются в режиме готовности для возможного военного вторжения на территорию Нигера в рамках миссии ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка в стране после захвата власти мятежниками в конце июля, сообщила радиостанция RFI. "Сенегальские войска готовы, но ждут решения политиков", - сообщила радиостанция со ссылкой на источники. Как отмечает RFI, некоторые задаются вопросом, какова на данный момент позиция главы государства Маки Салла относительно участия Сенегала в интервенции. "Гана также согласилась предоставить войска. Они готовы", - указывает радиостанция, при этом задаваясь вопросом, хватит ли Гане средств, чтобы профинансировать интервенцию на фоне экономических трудностей в стране. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230910/niger-1895260053.html
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в мире, нигер, гана, сенегал, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Гана, Сенегал, Переворот в Нигере — 2023
СМИ заявили о готовности войск двух стран к возможной интервенции в Нигер
RFI: войска Ганы и Сенегала готовы к возможной интервенции в Нигер