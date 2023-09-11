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В Сбербанке прокомментировали применение нейросетей в образовании - РИА Новости, 11.09.2023
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04:28 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/neyroseti-1895443984.html
В Сбербанке прокомментировали применение нейросетей в образовании
В Сбербанке прокомментировали применение нейросетей в образовании - РИА Новости, 11.09.2023
В Сбербанке прокомментировали применение нейросетей в образовании
Использование искусственного интеллекта в образовании вряд ли удастся запретить, его необходимо правильно встроить в процесс, чтобы позволить... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:28
2023-09-11T04:28
общество
владивосток
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
технологии
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в образовании вряд ли удастся запретить, его необходимо правильно встроить в процесс, чтобы позволить индивидуализировать обучение, считает исполнительный директор - начальник центра развития технологий AI во благо общества Сбербанка Олег Артюгин. "Действительно, сейчас многие не знают, как применять эту технологию. Студенты, видимо, обогнали преподавателей в том, как применять эту технологию. Я помню из своей школы, что у нас сначала забирали калькуляторы, заставляя учиться считать. Но потом разрешили ими пользоваться. Наверное, мы не сможем запретить ее использование, но важно правильно встроить ее в образовательный процесс", - прокомментировал он вопрос об использовании искусственного интеллекта в образовании в рамках дискуссии на ВЭФ. Он отметил, что внедрение технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс может позволить индивидуализировать обучение, это позволит сделать удобным для каждого обучение, "не выравнивая всех, а развивая лучшие качества" в каждом. По словам Артюгина, технология применима во всех областях: и в робототехнике, и в кибербезопасности, и в медицине. "Рост интереса к технологиям искусственного интеллекта составил за последние 10 лет более чем три раза. Почти все компании заявляют, что эти технологии позволяют им гораздо лучше себя чувствовать на конкурентном рынке. Сложно найти область, где искусственный интеллект сейчас не применяется. Технология стала очень быстро доступна всем, появилась в каждом устройстве", - заключил топ-менеджер. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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общество, владивосток, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, технологии, вэф-2023
Общество, Владивосток, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, Технологии, ВЭФ-2023
В Сбербанке прокомментировали применение нейросетей в образовании

Артюгин заявил, что нейросети вряд ли удастся запретить в образовании

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в образовании вряд ли удастся запретить, его необходимо правильно встроить в процесс, чтобы позволить индивидуализировать обучение, считает исполнительный директор - начальник центра развития технологий AI во благо общества Сбербанка Олег Артюгин.
«
"Действительно, сейчас многие не знают, как применять эту технологию. Студенты, видимо, обогнали преподавателей в том, как применять эту технологию. Я помню из своей школы, что у нас сначала забирали калькуляторы, заставляя учиться считать. Но потом разрешили ими пользоваться. Наверное, мы не сможем запретить ее использование, но важно правильно встроить ее в образовательный процесс", - прокомментировал он вопрос об использовании искусственного интеллекта в образовании в рамках дискуссии на ВЭФ.
Он отметил, что внедрение технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс может позволить индивидуализировать обучение, это позволит сделать удобным для каждого обучение, "не выравнивая всех, а развивая лучшие качества" в каждом.
По словам Артюгина, технология применима во всех областях: и в робототехнике, и в кибербезопасности, и в медицине.
"Рост интереса к технологиям искусственного интеллекта составил за последние 10 лет более чем три раза. Почти все компании заявляют, что эти технологии позволяют им гораздо лучше себя чувствовать на конкурентном рынке. Сложно найти область, где искусственный интеллект сейчас не применяется. Технология стала очень быстро доступна всем, появилась в каждом устройстве", - заключил топ-менеджер.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Масюк - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Дмитрий Масюк: нейросети уже сейчас непросто отличить от человека
9 сентября, 10:00
 
ОбществоВладивостокСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетТехнологииВЭФ-2023
 
 
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