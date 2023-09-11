https://ria.ru/20230911/netanyakhu-1895635476.html

Пресс-пул Нетаньяху угрожает бойкотировать его визит в США, пишут СМИ

Пресс-пул Нетаньяху угрожает бойкотировать его визит в США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2023

Пресс-пул Нетаньяху угрожает бойкотировать его визит в США, пишут СМИ

Группа израильских репортеров, входящих в пресс-пул премьера Биньямина Нетаньяху, пригрозила бойкотировать его визит в США на следующей неделе после того, как... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:44

2023-09-11T17:44

2023-09-11T18:19

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Группа израильских репортеров, входящих в пресс-пул премьера Биньямина Нетаньяху, пригрозила бойкотировать его визит в США на следующей неделе после того, как канцелярия премьера уведомила журналистов о том, что они не смогут вернуться в Израиль на правительственном самолете из соображений безопасности в связи с близостью иудейского праздника Йом Кипур (День искупления), сообщает газета The Times of Israel. "От имени всех репортеров, которые планируют полететь вместе с премьер-министром, сообщаю вам, что до тех пор, пока мы не сможем вернуться на самолете премьер-министра, мы не будем запрашивать аккредитацию на эту поездку и пропустим ее", - написал в письме пресс-секретарю Нетаньяху глава пула дипломатических репортеров Итамар Эйхнер из газеты Yedioth Ahronoth, слова из которого приводит издание. По словам Эйхнера, возвращение в Израиль своим ходом вынудит журналистов либо нарушить шаббат (священный день отдыха в иудаизме), либо остаться в Нью-Йорке на Йом Кипур или Судный день - важнейшая дата в иудейском календаре, когда, по преданию, утверждается приговор каждому на предстоящий год. В воскресенье, как сообщает издание, журналисты из пула премьера получили письмо, в котором говорится, что из-за логистических ограничений и соображений безопасности, связанных с приближением Йом Кипура, они не смогут вылететь обратно в Израиль в самолете премьер-министра. Журналистам было предложено самостоятельно позаботиться о своем возвращении на родину. Ожидается, что Нетаньяху должен вылететь в США поздно вечером 17 сентября (воскресенье), через несколько часов после окончания праздника Рош ха-Шана (Еврейский новый год). В понедельник премьер Израиля проведет серию встреч в Кремниевой долине, включая возможную встречу с миллиардером Илоном Маском. Затем Нетаньяху и его делегация вылетят в Нью-Йорк, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее ООН и встретиться с мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена. Согласно традициям иудаизма, Йом Кипур завершает первые 10 дней первого в году месяца тишрей, которые должны быть посвящены прощению и покаянию. В 2023 году Йом Кипур начинается с заходом солнца 24 сентября и заканчивается ночью 5 октября. Это самый святой день для верующего иудея в году и самый строгий пост, от соблюдения которого не освобождается никто, даже старики и дети. Нельзя не только работать и пользоваться техникой, но есть и пить, умываться и использовать косметику. В этой день, согласно традициям, запрещено даже чистить зубы и носить кожаную обувь. В Йом Кипур верующие посвящают свое время лишь молитвам и покаянию за все плохое, что было совершено, веря, что именно в этот день приговор на будущий год каждому человеку скрепляется печатью.

https://ria.ru/20230827/netanyakhu-1892527861.html

https://ria.ru/20230806/izrail-1888489526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, нью-йорк (город), сша