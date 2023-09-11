https://ria.ru/20230911/nemtsy-1895647137.html

Эксперт рассказал об усталости немцев от Украины

Эксперт рассказал об усталости немцев от Украины - РИА Новости, 11.09.2023

Эксперт рассказал об усталости немцев от Украины

Будущая партия немецкого левого политика Сары Вагенкнехт может набрать популярность из-за усталости немцев от украинского конфликта и энергетических проблем,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:28

2023-09-11T18:28

2023-09-11T18:28

в мире

украина

германия

сара вагенкнехт

армин-паулюс хампель

борис писториус

хдс/хсс

bild

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Будущая партия немецкого левого политика Сары Вагенкнехт может набрать популярность из-за усталости немцев от украинского конфликта и энергетических проблем, считает бывший официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по международной политике и член комитета бундестага по международным делам Армин-Паулюс Хампель. В субботу издание Bild сообщило, что Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, решила основать собственную партию. В конце августа сообщалось, что Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild, после министра обороны Бориса Писториуса и лидера партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркуса Зедера. "Как и АдГ, она (Вагенкнехт) дала понять, что выступает против военной помощи Зеленскому, и эта позиция озвучена в нужное время. Европейцам надоели постоянные грубые требования Зеленского о все большем количестве оружия, самолетов, танков и боеприпасов. Энергетическая проблема привела к двузначному росту инфляции за последние два года, что приводит к обнищанию среднестатистического гражданина Германии. Люди устали от войны, как и в США, и АдГ, так же как и новая партия Вагенкнехт, если она ее создаст, выиграют от своей изначальной позиции по поддержке урегулирования конфликта на Украине путем переговоров", - сказал Хампель РИА Новости. Эксперт не согласился с тем, что новая партия Вагенкнехт будет, в основном, переманивать электорат АдГ. "Я не думаю, что это произойдет. Да, она может получить несколько процентных пунктов от АдГ, но она наверняка уничтожит свою нынешнюю партию "Левые", забрав с собой половину их избирателей. Она также отберет избирателей у СДПГ (Социал-демократическая партия Германии - ред.) и "Зеленых"", - сказал Хампель, добавив, что Вагенкнехт может оттянуть часть избирателей даже у Христианско-демократического союза (ХДС). По мнению эксперта, харизма Вагенкнехт может привлечь некоторое количество избирателей практически у всех партий за счет своей личной харизмы, причем особенно популярной она может быть среди женщин-профессионалов. Он также добавил, что Вагенкнехт долго медлила с созданием своей партии из-за неуверенности в успехе этой затеи: неудача будет означать крест на ее политической карьере. Как ранее сообщила Вагенкнехт изданию Bild, в основе ее партии будут лежать четыре основных положения: экономическая целесообразность - чтобы "покончить с безумной политикой" правительственной коалиции; социальная справедливость - в центре ее внимания будет повышение зарплаты, максимально регулируемые государством цены; мир - во внешней политике Вагенкнехт хотела бы делать акцент не на поставки оружия, а на дипломатию. Четвертое же положение - свобода, которая касается отношения к другим мнениям.

https://ria.ru/20230910/germaniya-1895253494.html

https://ria.ru/20230825/berbok-1892122541.html

https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894062904.html

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в мире, украина, германия, сара вагенкнехт, армин-паулюс хампель, борис писториус, хдс/хсс, bild