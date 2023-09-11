https://ria.ru/20230911/neftebaza-1895616744.html

Путин поручил вынести нефтебазу из центра Владивостока за город

Путин поручил вынести нефтебазу из центра Владивостока за город - РИА Новости, 11.09.2023

Путин поручил вынести нефтебазу из центра Владивостока за город

Нефтебаза, которая размещена в центре Владивостока, должна быть вынесена за черту города в обозримом будущем, а район, в котором она находится, должен... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:35

2023-09-11T16:35

2023-09-11T16:35

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владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Нефтебаза, которая размещена в центре Владивостока, должна быть вынесена за черту города в обозримом будущем, а район, в котором она находится, должен использоваться для прогулок горожан и туристов, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов Путин отметил, что сейчас в центральной части Владивостока размещена нефтебаза. "Это с точки зрения экологии, современной урбанистики, конечно, неэффективно и неправильно. Этот район может быть использован с большей отдачей, в том числе, для прогулок горожан и туристов. Ну а нефтебаза может быть и должна быть вынесена за черту города", - заявил глава государства. Он добавил, что сделать это необходимо уже в "обозримом будущем". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Кирилл Волков

общество, владивосток, россия, владимир путин, вэф-2023