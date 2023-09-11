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Орешкин спрогнозировал рост цен на нефть в мире
Орешкин спрогнозировал рост цен на нефть в мире - РИА Новости, 11.09.2023
Орешкин спрогнозировал рост цен на нефть в мире
Цены на нефть в мире сейчас устойчивы, и они, скорее, будут расти, чем снижаться; при их росте или даже при сохранении текущего уровня у ОПЕК+ будет... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:21
2023-09-11T09:21
2023-09-11T09:30
экономика
цены на нефть
россия
максим орешкин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Цены на нефть в мире сейчас устойчивы, и они, скорее, будут расти, чем снижаться; при их росте или даже при сохранении текущего уровня у ОПЕК+ будет пространство для увеличения добычи, считает помощник президента России Максим Орешкин. "Если вы посмотрите на глобальный рынок, вы увидите, что запасы очень серьезно по нефти в мире сокращаются, это означает, что с текущего уровня они (цены на нефть - ред.) скорее даже будут расти, чем снижаться. Поэтому они устойчивы, и я уверен, что в будущем даже при сохранении текущих цен и более высоких цен будет пространство для увеличения добычи у ОПЕК+", - ответил Орешкин журналистам на вопрос о том, насколько цены на нефть стабильны. Он отметил, что в первом полугодии цены на нефть довольно серьезно падали, но сейчас восстановились. "Восстановились существенно, мы опускались до 50-55 долларов за баррель, сейчас это 70-75 долларов за баррель по российской экспортной нефти", - указал Орешкин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, цены на нефть, россия, максим орешкин, опек+, вэф-2023
Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Орешкин, ОПЕК+, ВЭФ-2023
Орешкин спрогнозировал рост цен на нефть в мире
Помощник Путина Орешкин допустил рост цен на нефть в мире