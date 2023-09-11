Рейтинг@Mail.ru
Орешкин спрогнозировал рост цен на нефть в мире - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 11.09.2023 (обновлено: 09:30 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/neft-1895479254.html
Орешкин спрогнозировал рост цен на нефть в мире
Орешкин спрогнозировал рост цен на нефть в мире - РИА Новости, 11.09.2023
Орешкин спрогнозировал рост цен на нефть в мире
Цены на нефть в мире сейчас устойчивы, и они, скорее, будут расти, чем снижаться; при их росте или даже при сохранении текущего уровня у ОПЕК+ будет... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:21
2023-09-11T09:30
экономика
цены на нефть
россия
максим орешкин
опек+
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Цены на нефть в мире сейчас устойчивы, и они, скорее, будут расти, чем снижаться; при их росте или даже при сохранении текущего уровня у ОПЕК+ будет пространство для увеличения добычи, считает помощник президента России Максим Орешкин. "Если вы посмотрите на глобальный рынок, вы увидите, что запасы очень серьезно по нефти в мире сокращаются, это означает, что с текущего уровня они (цены на нефть - ред.) скорее даже будут расти, чем снижаться. Поэтому они устойчивы, и я уверен, что в будущем даже при сохранении текущих цен и более высоких цен будет пространство для увеличения добычи у ОПЕК+", - ответил Орешкин журналистам на вопрос о том, насколько цены на нефть стабильны. Он отметил, что в первом полугодии цены на нефть довольно серьезно падали, но сейчас восстановились. "Восстановились существенно, мы опускались до 50-55 долларов за баррель, сейчас это 70-75 долларов за баррель по российской экспортной нефти", - указал Орешкин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230906/peresmotr-1894614549.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:259:2384:2047_1920x0_80_0_0_1f0c0a93c3efa54989b537e71dd9c994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, максим орешкин, опек+, вэф-2023
Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Орешкин, ОПЕК+, ВЭФ-2023
Орешкин спрогнозировал рост цен на нефть в мире

Помощник Путина Орешкин допустил рост цен на нефть в мире

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Цены на нефть в мире сейчас устойчивы, и они, скорее, будут расти, чем снижаться; при их росте или даже при сохранении текущего уровня у ОПЕК+ будет пространство для увеличения добычи, считает помощник президента России Максим Орешкин.
«
"Если вы посмотрите на глобальный рынок, вы увидите, что запасы очень серьезно по нефти в мире сокращаются, это означает, что с текущего уровня они (цены на нефть - ред.) скорее даже будут расти, чем снижаться. Поэтому они устойчивы, и я уверен, что в будущем даже при сохранении текущих цен и более высоких цен будет пространство для увеличения добычи у ОПЕК+", - ответил Орешкин журналистам на вопрос о том, насколько цены на нефть стабильны.
Он отметил, что в первом полугодии цены на нефть довольно серьезно падали, но сейчас восстановились. "Восстановились существенно, мы опускались до 50-55 долларов за баррель, сейчас это 70-75 долларов за баррель по российской экспортной нефти", - указал Орешкин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Нефтяная вышка-качалка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Эксперт: пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал санкций
6 сентября, 19:12
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМаксим ОрешкинОПЕК+ВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала