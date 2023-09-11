https://ria.ru/20230911/neft-1895467092.html

Минэнерго пообещал полное выполнение планов развития нефтегазохимии

Минэнерго пообещал полное выполнение планов развития нефтегазохимии - РИА Новости, 11.09.2023

Минэнерго пообещал полное выполнение планов развития нефтегазохимии

Все намеченные планы развития нефтегазохимической отрасли России будут выполнены, хотя возможна задержка в отдельных проектах на год-два, а также рост требуемых РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:49

2023-09-11T07:49

2023-09-11T07:49

экономика

вэф-2023

россия

европа

павел сорокин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

сибур холдинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_faeb4cd139344fa8d7cee7105bb07c8b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Все намеченные планы развития нефтегазохимической отрасли России будут выполнены, хотя возможна задержка в отдельных проектах на год-два, а также рост требуемых инвестиций, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По его мнению, с учетом санкционного давления в рекордные сроки всеми российскими компаниями, и особенно "Сибуром", была проведена "уникальная работа по реинжинирингу, по поиску новых поставщиков оборудования, по переориентации на новые рынки". "Благодаря этой работе в принципе можно сказать, что все те планы, которые были нами намечены, все, которые присутствуют в стратегии развития нефтегазохимического комплекса, они все будут выполнены. Да, там задержка возможна, год-два, и другие цифры с точки зрения инвестиций, но глобально все эти цели будут выполнены", - добавил Сорокин. Первый замминистра напомнил, что если раньше продукция шла преимущественно в Европу, то сейчас есть "подвижки" в Африке, на азиатском рынке - как на Ближнем Востоке, так и на Дальнем. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230117/neftekhimiya-1845340921.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, вэф-2023, россия, европа, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сибур холдинг