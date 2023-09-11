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Минэнерго пообещал полное выполнение планов развития нефтегазохимии
Минэнерго пообещал полное выполнение планов развития нефтегазохимии - РИА Новости, 11.09.2023
Минэнерго пообещал полное выполнение планов развития нефтегазохимии
Все намеченные планы развития нефтегазохимической отрасли России будут выполнены, хотя возможна задержка в отдельных проектах на год-два, а также рост требуемых РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:49
2023-09-11T07:49
2023-09-11T07:49
экономика
вэф-2023
россия
европа
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сибур холдинг
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Все намеченные планы развития нефтегазохимической отрасли России будут выполнены, хотя возможна задержка в отдельных проектах на год-два, а также рост требуемых инвестиций, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По его мнению, с учетом санкционного давления в рекордные сроки всеми российскими компаниями, и особенно "Сибуром", была проведена "уникальная работа по реинжинирингу, по поиску новых поставщиков оборудования, по переориентации на новые рынки". "Благодаря этой работе в принципе можно сказать, что все те планы, которые были нами намечены, все, которые присутствуют в стратегии развития нефтегазохимического комплекса, они все будут выполнены. Да, там задержка возможна, год-два, и другие цифры с точки зрения инвестиций, но глобально все эти цели будут выполнены", - добавил Сорокин. Первый замминистра напомнил, что если раньше продукция шла преимущественно в Европу, то сейчас есть "подвижки" в Африке, на азиатском рынке - как на Ближнем Востоке, так и на Дальнем. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230117/neftekhimiya-1845340921.html
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экономика, вэф-2023, россия, европа, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сибур холдинг
Экономика, ВЭФ-2023, Россия, Европа, Павел Сорокин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Сибур Холдинг
Минэнерго пообещал полное выполнение планов развития нефтегазохимии
Минэнерго России: планы развития нефтегазохимии выполнят полностью