https://ria.ru/20230911/navodnenie-1895610820.html

Путин прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Уссурийске

Путин прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Уссурийске - РИА Новости, 11.09.2023

Путин прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Уссурийске

Президент России Владимир Путин, говоря о наводнении в Уссурийске, напомнил, что там прорвало дамбу, и заявил, что подобные происшествия должны быть исключены,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:10

2023-09-11T16:10

2023-09-11T16:22

происшествия

уссурийск

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о наводнении в Уссурийске, напомнил, что там прорвало дамбу, и заявил, что подобные происшествия должны быть исключены, надо проанализировать ситуацию, чтобы такие ЧП не повторялись.На совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов президент напомнил, что Уссурийск недавно пережил масштабное наводнение."Пострадало более 44 тысяч человек, ущерб оценивается примерно в 7 миллиардов рублей. И одной из причин этого бедствия стал, как известно, прорыв дамбы. Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены. Я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтопления, и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений, в том числе и в Уссурийске", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230903/ussuriysk-1893920586.html

уссурийск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уссурийск, владимир путин