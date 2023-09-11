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Путин прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Уссурийске - РИА Новости, 11.09.2023
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16:10 11.09.2023 (обновлено: 16:22 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/navodnenie-1895610820.html
Путин прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Уссурийске
Путин прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Уссурийске - РИА Новости, 11.09.2023
Путин прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Уссурийске
Президент России Владимир Путин, говоря о наводнении в Уссурийске, напомнил, что там прорвало дамбу, и заявил, что подобные происшествия должны быть исключены,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:10
2023-09-11T16:22
происшествия
уссурийск
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о наводнении в Уссурийске, напомнил, что там прорвало дамбу, и заявил, что подобные происшествия должны быть исключены, надо проанализировать ситуацию, чтобы такие ЧП не повторялись.На совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов президент напомнил, что Уссурийск недавно пережил масштабное наводнение."Пострадало более 44 тысяч человек, ущерб оценивается примерно в 7 миллиардов рублей. И одной из причин этого бедствия стал, как известно, прорыв дамбы. Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены. Я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтопления, и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений, в том числе и в Уссурийске", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230903/ussuriysk-1893920586.html
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происшествия, уссурийск, владимир путин
Происшествия, Уссурийск, Владимир Путин
Путин прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Уссурийске

Путин: надо сделать все, чтобы исключить ЧП, подобные наводнению в Уссурийске

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНаводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы
Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о наводнении в Уссурийске, напомнил, что там прорвало дамбу, и заявил, что подобные происшествия должны быть исключены, надо проанализировать ситуацию, чтобы такие ЧП не повторялись.
На совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов президент напомнил, что Уссурийск недавно пережил масштабное наводнение.
«
"Пострадало более 44 тысяч человек, ущерб оценивается примерно в 7 миллиардов рублей. И одной из причин этого бедствия стал, как известно, прорыв дамбы. Подобные происшествия в будущем должны быть абсолютно исключены. Я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтопления, и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений, в том числе и в Уссурийске", - сказал Путин.
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