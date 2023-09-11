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В России создали новую технологию для нефтегазовой добычи в Арктике - РИА Новости, 11.09.2023
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Наука
 
03:00 11.09.2023 (обновлено: 07:17 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/nauka-1895403223.html
В России создали новую технологию для нефтегазовой добычи в Арктике
В России создали новую технологию для нефтегазовой добычи в Арктике - РИА Новости, 11.09.2023
В России создали новую технологию для нефтегазовой добычи в Арктике
Использовать отечественные нановолокна для повышения качества растворов, применяемых при бурении нефтегазовых скважин в вечной мерзлоте, предложили ученые СФУ... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:00
2023-09-11T07:17
наука
технологии
арктика
россия
сибирский федеральный университет
российская академия наук
российский научный фонд
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Использовать отечественные нановолокна для повышения качества растворов, применяемых при бурении нефтегазовых скважин в вечной мерзлоте, предложили ученые СФУ. По их словам, добавка позволит повысить эффективность бурения, уменьшит износ оборудования и экологический ущерб от добычи. Результаты опубликованы в журнале Journal of Molecular Liqiuds.Разработка нефтегазовых месторождений в Арктике и ряде прилегающих регионов затруднена из-за сложных горно-геологических и климатических условий, отметили специалисты. По их словам, эффективное развитие отрасли в этом регионе требует новых технологических решений.Буровые растворы на водной основе, используемые при строительстве большинства нефтегазовых скважин, малопригодны в условиях вечной мерзлоты, сообщили ученые: безвозвратные потери раствора при бурении достаточно велики, а от воды оттаивает ствол скважины, что ведет к ее быстрому разрушению.Как объяснили специалисты, в условиях Арктики намного эффективнее растворы на углеводородной основе, которые, в отличие от водных, позволяют избежать излишнего набухания глинистых отложений, сильно затрудняющих процесс бурения, а также некоторых других проблем.Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили использовать нановолокна оксида алюминия для улучшения свойств буровых растворов на углеводородной основе. По их словам, такая добавка позволит снизить износ оборудования и потери раствора, а также поможет эффективнее выкачивать из скважины выбуренную породу.&quot;Добавки наночастиц могут значительно менять функциональные свойства буровых растворов. Сильно неизометрические частицы, такие как волокна или нити, уже в малых количествах значительно повышают стабильность коллоидных растворов, тем самым повышая эффективность бурильных работ&quot;, – рассказал научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Максим Пряжников.Предложенные нановолокна представляют собой уникальный кристаллический материал нового поколения, обладающий сверхвысокой механической прочностью и образующий стабильные дисперсии, рассказали исследователи.Результаты испытаний показали, что в оптимальном диапазоне концентраций использованные нановолокна не только существенно облегчают откачку выбуренной породы, но и уменьшают коэффициент трения и в 2,5 раза снижают потери раствора."Буровой раствор с добавлением нановолокон может обеспечить стабильность ствола скважины не только в вечной мерзлоте, но и в сланцевых пластах, а также уменьшить воздействие на окружающую среду, исключив использование стандартных токсичных химических реагентов в буровом растворе", – отметил Пряжников.По словам ученых СФУ, они также всесторонне исследовали влияние нановолокон оксида алюминия на различные свойства буровых растворов на углеводородной основе.Ученые применяли нановолокна оксида алюминия, полученные соавторами работы, сотрудниками ФИЦ "КНЦ СО РАН", по собственной технологии, основанной на окислении расплава алюминия в контролируемой газовой среде.Исследования проводятся в рамках гранта Российского научного фонда "Разработка новых микро- и нанофлюидных технологий для задач нефтегазовой индустрии".СФУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20211004/sfu-1752644475.html
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технологии, арктика, россия, сибирский федеральный университет, российская академия наук, российский научный фонд
Наука, Технологии, Арктика, Россия, Сибирский федеральный университет, Российская академия наук, Российский научный фонд

В России создали новую технологию для нефтегазовой добычи в Арктике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Использовать отечественные нановолокна для повышения качества растворов, применяемых при бурении нефтегазовых скважин в вечной мерзлоте, предложили ученые СФУ. По их словам, добавка позволит повысить эффективность бурения, уменьшит износ оборудования и экологический ущерб от добычи. Результаты опубликованы в журнале Journal of Molecular Liqiuds.
Разработка нефтегазовых месторождений в Арктике и ряде прилегающих регионов затруднена из-за сложных горно-геологических и климатических условий, отметили специалисты. По их словам, эффективное развитие отрасли в этом регионе требует новых технологических решений.
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Буровые растворы на водной основе, используемые при строительстве большинства нефтегазовых скважин, малопригодны в условиях вечной мерзлоты, сообщили ученые: безвозвратные потери раствора при бурении достаточно велики, а от воды оттаивает ствол скважины, что ведет к ее быстрому разрушению.
Как объяснили специалисты, в условиях Арктики намного эффективнее растворы на углеводородной основе, которые, в отличие от водных, позволяют избежать излишнего набухания глинистых отложений, сильно затрудняющих процесс бурения, а также некоторых других проблем.
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили использовать нановолокна оксида алюминия для улучшения свойств буровых растворов на углеводородной основе. По их словам, такая добавка позволит снизить износ оборудования и потери раствора, а также поможет эффективнее выкачивать из скважины выбуренную породу.
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"Добавки наночастиц могут значительно менять функциональные свойства буровых растворов. Сильно неизометрические частицы, такие как волокна или нити, уже в малых количествах значительно повышают стабильность коллоидных растворов, тем самым повышая эффективность бурильных работ", – рассказал научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Максим Пряжников.

Предложенные нановолокна представляют собой уникальный кристаллический материал нового поколения, обладающий сверхвысокой механической прочностью и образующий стабильные дисперсии, рассказали исследователи.
Результаты испытаний показали, что в оптимальном диапазоне концентраций использованные нановолокна не только существенно облегчают откачку выбуренной породы, но и уменьшают коэффициент трения и в 2,5 раза снижают потери раствора.
© Фото : Пресс-служба СФУ

Научный сотрудник СФУ Максим Пряжников.

Максим Пряжников

Научный сотрудник СФУ Максим Пряжников.

© Фото : Пресс-служба СФУ
1 из 3
© Фото : Пресс-служба СФУ

Буровой раствор с добавками наночастиц.

Буровой раствор с добавками наночастиц

Буровой раствор с добавками наночастиц.

© Фото : Пресс-служба СФУ
2 из 3
© Фото : Пресс-служба СФУ

Научный сотрудник СФУ Максим Пряжников.

Максим Пряжников

Научный сотрудник СФУ Максим Пряжников.

© Фото : Пресс-служба СФУ
3 из 3

Научный сотрудник СФУ Максим Пряжников.

© Фото : Пресс-служба СФУ
1 из 3

Буровой раствор с добавками наночастиц.

© Фото : Пресс-служба СФУ
2 из 3

Научный сотрудник СФУ Максим Пряжников.

© Фото : Пресс-служба СФУ
3 из 3
"Буровой раствор с добавлением нановолокон может обеспечить стабильность ствола скважины не только в вечной мерзлоте, но и в сланцевых пластах, а также уменьшить воздействие на окружающую среду, исключив использование стандартных токсичных химических реагентов в буровом растворе", – отметил Пряжников.
По словам ученых СФУ, они также всесторонне исследовали влияние нановолокон оксида алюминия на различные свойства буровых растворов на углеводородной основе.
Ученые применяли нановолокна оксида алюминия, полученные соавторами работы, сотрудниками ФИЦ "КНЦ СО РАН", по собственной технологии, основанной на окислении расплава алюминия в контролируемой газовой среде.
Исследования проводятся в рамках гранта Российского научного фонда "Разработка новых микро- и нанофлюидных технологий для задач нефтегазовой индустрии".
СФУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".
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