https://ria.ru/20230911/nato-1895539562.html

Россия не питала иллюзий в отношении НАТО, заявил Песков

Россия не питала иллюзий в отношении НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023

Россия не питала иллюзий в отношении НАТО, заявил Песков

Россия никогда не носила розовые очки и понимает, что НАТО - это альянс, который ведет к конфронтации и напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:42

2023-09-11T12:42

2023-09-11T13:43

россия

нато

в мире

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия никогда не носила розовые очки и понимает, что НАТО - это альянс, который ведет к конфронтации и напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы никогда не обманывались, не носили розовые очки, никогда не ставили под сомнение тот факт, что НАТО - все-таки это продукт, созданных эпохой холодной войны, эпохой противостояния, и НАТО - это альянс, который скорее ведет к конфронтации и к напряженности на континенте", - сказал он в интервью РБК."НАТО не способно выполнять какие-то функции или действия, которые приводят к деэскалации", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230911/konflikt-1895513627.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нато, в мире, дмитрий песков