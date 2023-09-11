https://ria.ru/20230911/nato-1895539562.html
Россия не питала иллюзий в отношении НАТО, заявил Песков
Россия не питала иллюзий в отношении НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Россия не питала иллюзий в отношении НАТО, заявил Песков
Россия никогда не носила розовые очки и понимает, что НАТО - это альянс, который ведет к конфронтации и напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:42
2023-09-11T12:42
2023-09-11T13:43
россия
нато
в мире
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия никогда не носила розовые очки и понимает, что НАТО - это альянс, который ведет к конфронтации и напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы никогда не обманывались, не носили розовые очки, никогда не ставили под сомнение тот факт, что НАТО - все-таки это продукт, созданных эпохой холодной войны, эпохой противостояния, и НАТО - это альянс, который скорее ведет к конфронтации и к напряженности на континенте", - сказал он в интервью РБК."НАТО не способно выполнять какие-то функции или действия, которые приводят к деэскалации", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230911/konflikt-1895513627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире, дмитрий песков
Россия, НАТО, В мире, Дмитрий Песков
Россия не питала иллюзий в отношении НАТО, заявил Песков
Песков: Россия не носила розовые очки и понимает, что НАТО ведет к конфронтации
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия никогда не носила розовые очки и понимает, что НАТО - это альянс, который ведет к конфронтации и напряженности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никогда не обманывались, не носили розовые очки, никогда не ставили под сомнение тот факт, что НАТО - все-таки это продукт, созданных эпохой холодной войны, эпохой противостояния, и НАТО - это альянс, который скорее ведет к конфронтации и к напряженности на континенте", - сказал он в интервью РБК.
"НАТО не способно выполнять какие-то функции или действия, которые приводят к деэскалации", - добавил Песков.
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