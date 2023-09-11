https://ria.ru/20230911/nagrada-1895607582.html

Путин наградил главу корпункта "Россия сегодня" в Узбекистане

Путин наградил главу корпункта "Россия сегодня" в Узбекистане - РИА Новости, 11.09.2023

Путин наградил главу корпункта "Россия сегодня" в Узбекистане

Президент России Владимир Путин за заслуги в развитии СМИ наградил руководителя корпункта международной медиагруппы "Россия сегодня" в Узбекистане Азиза Алиева... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:55

2023-09-11T15:55

2023-09-11T15:55

россия

армения

узбекистан

владимир путин

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за заслуги в развитии СМИ наградил руководителя корпункта международной медиагруппы "Россия сегодня" в Узбекистане Азиза Алиева и руководителя филиала "Россия сегодня" в Армении Дмитрия Писаренко почетными грамотами главы государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Алиева Азиза Агаевича - руководителя корреспондентского пункта представительства МИА "Россия сегодня" в Республике Узбекистан: г. Ташкент федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня"; Писаренко Дмитрия Ивановича - руководителя филиала МИА "Россия сегодня" в Республике Армения: г. Ереван федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230908/premiya-1895098172.html

россия

армения

узбекистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, армения, узбекистан, владимир путин