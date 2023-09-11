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Путин наградил главу корпункта "Россия сегодня" в Узбекистане - РИА Новости, 11.09.2023
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15:55 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/nagrada-1895607582.html
Путин наградил главу корпункта "Россия сегодня" в Узбекистане
Путин наградил главу корпункта "Россия сегодня" в Узбекистане - РИА Новости, 11.09.2023
Путин наградил главу корпункта "Россия сегодня" в Узбекистане
Президент России Владимир Путин за заслуги в развитии СМИ наградил руководителя корпункта международной медиагруппы "Россия сегодня" в Узбекистане Азиза Алиева... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:55
2023-09-11T15:55
россия
армения
узбекистан
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за заслуги в развитии СМИ наградил руководителя корпункта международной медиагруппы "Россия сегодня" в Узбекистане Азиза Алиева и руководителя филиала "Россия сегодня" в Армении Дмитрия Писаренко почетными грамотами главы государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Алиева Азиза Агаевича - руководителя корреспондентского пункта представительства МИА "Россия сегодня" в Республике Узбекистан: г. Ташкент федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня"; Писаренко Дмитрия Ивановича - руководителя филиала МИА "Россия сегодня" в Республике Армения: г. Ереван федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.
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россия, армения, узбекистан, владимир путин
Россия, Армения, Узбекистан, Владимир Путин
Путин наградил главу корпункта "Россия сегодня" в Узбекистане

Путин наградил глав корпункта "Россия сегодня" в Узбекистане и филиала в Армении

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за заслуги в развитии СМИ наградил руководителя корпункта международной медиагруппы "Россия сегодня" в Узбекистане Азиза Алиева и руководителя филиала "Россия сегодня" в Армении Дмитрия Писаренко почетными грамотами главы государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Алиева Азиза Агаевича - руководителя корреспондентского пункта представительства МИА "Россия сегодня" в Республике Узбекистан: г. Ташкент федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня"; Писаренко Дмитрия Ивановича - руководителя филиала МИА "Россия сегодня" в Республике Армения: г. Ереван федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в документе.
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РоссияАрменияУзбекистанВладимир Путин
 
 
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