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Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году
Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году - РИА Новости, 11.09.2023
Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году
Общее количество наблюдателей на выборах в 2023 году увеличилось на 30%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:06
2023-09-11T13:06
2023-09-11T13:17
политика
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общее количество наблюдателей на выборах в 2023 году увеличилось на 30%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."По сравнению с предыдущим Единым днем голосования общее количество наблюдателей на наших избирательных участках увеличилось аж на 30%", - сказала Памфилова на брифинге, который проходит в информцентре ЦИК, располагающемся в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Она добавила, что все они "хорошо отработали".Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы были организованы также в новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году
Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году на 30%