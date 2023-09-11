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Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году - РИА Новости, 11.09.2023
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13:06 11.09.2023 (обновлено: 13:17 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/nablyudateli-1895548843.html
Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году
Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году - РИА Новости, 11.09.2023
Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году
Общее количество наблюдателей на выборах в 2023 году увеличилось на 30%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:06
2023-09-11T13:17
политика
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общее количество наблюдателей на выборах в 2023 году увеличилось на 30%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."По сравнению с предыдущим Единым днем голосования общее количество наблюдателей на наших избирательных участках увеличилось аж на 30%", - сказала Памфилова на брифинге, который проходит в информцентре ЦИК, располагающемся в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Она добавила, что все они "хорошо отработали".Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы были организованы также в новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году

Памфилова отметила увеличение числа наблюдателей на выборах в 2023 году на 30%

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПодсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей
Подсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Общее количество наблюдателей на выборах в 2023 году увеличилось на 30%, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"По сравнению с предыдущим Единым днем голосования общее количество наблюдателей на наших избирательных участках увеличилось аж на 30%", - сказала Памфилова на брифинге, который проходит в информцентре ЦИК, располагающемся в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Она добавила, что все они "хорошо отработали".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы были организованы также в новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
ПолитикаЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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