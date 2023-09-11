https://ria.ru/20230911/myanma-1895493774.html

В правительстве Мьянмы заявили о намерении наращивать турпоток из России

В правительстве Мьянмы заявили о намерении наращивать турпоток из России - РИА Новости, 11.09.2023

В правительстве Мьянмы заявили о намерении наращивать турпоток из России

Мьянманские власти рассчитывают, что дружественные отношения с Россией на правительственном уровне удастся конвертировать в продуктивное сотрудничество бизнеса, РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:09

2023-09-11T10:09

2023-09-11T11:11

россия

мьянма

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянманские власти рассчитывают, что дружественные отношения с Россией на правительственном уровне удастся конвертировать в продуктивное сотрудничество бизнеса, что позволит привлечь российских туристов в Мьянму, заявила в интервью РИА Новости союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Республики Мьянма Тхет Тхет Кхайн. "Сейчас отношения между нашими правительствами очень близкие и дружественные. И я рассчитываю в дальнейшем наладить очень плотное взаимодействие между бизнесом в туристическом секторе. Мы проведем виртуальную встречу между туроператорами из России и Мьянмы и затем начнем обмены", - рассказала министр в кулуарах ВЭФ-2023. Туристическая сфера – это всегда связи между людьми, но прежде чем говорить о непосредственно туризме нужно наладить связи бизнеса, отметила Тхет Тхет Кхайн. "Уверена, что туристические компании и частный сектор двух стран сможет успешно сотрудничать, и я приложу все усилия, чтобы соединить их. В этом случае продвижение туризма будет устойчивым", - подчеркнула министр. По ее словам, ознакомительный тур, которые мьянманские власти планируют провести для российских туроператоров и СМИ в конце сентября-начале октября, будет только первым шагом. Министерство планирует посмотреть на отклик, который он вызовет, и в течение ближайших шести месяцев попробует различные варианты продвижения. Тхет Тхет Кхайн напомнила, что в России сейчас учится большое количество мьянманских студентов, а в Мьянме большее качество людей, которые ранее учились в России и готовы способствовать развитию туризма. "Мы будем задействовать наши человеческие связи, и, думаю, сможем наладить работу с инфлюэнсерами, СМИ, туроператорами. Надеюсь, в ближайшем будущем мы уже увидим результаты", - сказала министр. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/myanma-1895463806.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мьянма, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, новости - туризм