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Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях
Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях - РИА Новости, 11.09.2023
Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях
Мьянма использует юань для оплаты поставок российских нефтепродуктов, стороны готовят соглашение о взаимной конвертации национальных валют, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:21
2023-09-11T03:21
2023-09-11T03:21
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма использует юань для оплаты поставок российских нефтепродуктов, стороны готовят соглашение о взаимной конвертации национальных валют, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. "Мы используем (для оплаты поставок - ред.) юань. В настоящий момент мы не используем рубли, но работаем над соглашением о взаимной конвертации кьят-рубль. И надеемся, что оно будет заключено в скором времени", - сказал Кан Зо в кулуарах Восточного экономического форума. В сентябре прошлого года премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн рассказал РИА Новости, что страна начала закупку российских нефтепродуктов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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мьянма, россия, мин аун хлайн, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, в мире
Мьянма, Россия, Мин Аун Хлайн, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, В мире
Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях
Министр инвестиций: Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях