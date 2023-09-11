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Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях - РИА Новости, 11.09.2023
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03:21 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/myanma-1895438263.html
Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях
Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях - РИА Новости, 11.09.2023
Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях
Мьянма использует юань для оплаты поставок российских нефтепродуктов, стороны готовят соглашение о взаимной конвертации национальных валют, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:21
2023-09-11T03:21
мьянма
россия
мин аун хлайн
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма использует юань для оплаты поставок российских нефтепродуктов, стороны готовят соглашение о взаимной конвертации национальных валют, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. "Мы используем (для оплаты поставок - ред.) юань. В настоящий момент мы не используем рубли, но работаем над соглашением о взаимной конвертации кьят-рубль. И надеемся, что оно будет заключено в скором времени", - сказал Кан Зо в кулуарах Восточного экономического форума. В сентябре прошлого года премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн рассказал РИА Новости, что страна начала закупку российских нефтепродуктов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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мьянма, россия, мин аун хлайн, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, в мире
Мьянма, Россия, Мин Аун Хлайн, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, В мире
Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях

Министр инвестиций: Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях

© iStock.com / f11photoЯнгон, Мьянма
Янгон, Мьянма - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / f11photo
Янгон, Мьянма. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма использует юань для оплаты поставок российских нефтепродуктов, стороны готовят соглашение о взаимной конвертации национальных валют, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо.
«
"Мы используем (для оплаты поставок - ред.) юань. В настоящий момент мы не используем рубли, но работаем над соглашением о взаимной конвертации кьят-рубль. И надеемся, что оно будет заключено в скором времени", - сказал Кан Зо в кулуарах Восточного экономического форума.
В сентябре прошлого года премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн рассказал РИА Новости, что страна начала закупку российских нефтепродуктов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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МьянмаРоссияМин Аун ХлайнДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023В мире
 
 
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