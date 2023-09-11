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Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях

Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях - РИА Новости, 11.09.2023

Мьянма расплачивается с Россией за поставки нефти в юанях

Мьянма использует юань для оплаты поставок российских нефтепродуктов, стороны готовят соглашение о взаимной конвертации национальных валют, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:21

2023-09-11T03:21

2023-09-11T03:21

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мин аун хлайн

дальневосточный федеральный университет

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в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма использует юань для оплаты поставок российских нефтепродуктов, стороны готовят соглашение о взаимной конвертации национальных валют, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. "Мы используем (для оплаты поставок - ред.) юань. В настоящий момент мы не используем рубли, но работаем над соглашением о взаимной конвертации кьят-рубль. И надеемся, что оно будет заключено в скором времени", - сказал Кан Зо в кулуарах Восточного экономического форума. В сентябре прошлого года премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн рассказал РИА Новости, что страна начала закупку российских нефтепродуктов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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мьянма, россия, мин аун хлайн, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, в мире