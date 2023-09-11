https://ria.ru/20230911/most-1895526072.html
В Госдуме заявление Киева насчет Крымского моста назвали ущербным
В Госдуме заявление Киева насчет Крымского моста назвали ущербным - РИА Новости, 11.09.2023
В Госдуме заявление Киева насчет Крымского моста назвали ущербным
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ущербным заявление представителя украинских войск о том, что у Крымского моста осталось мало времени. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:48
2023-09-11T11:48
2023-09-11T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ущербным заявление представителя украинских войск о том, что у Крымского моста осталось мало времени. Ранее спикер оперативного командования украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк заявила украинским СМИ, что у Крымского моста "осталось очень мало времени", так как он якобы "полноценно функционировать уже не будет". "Подобные заявления в очередной раз говорят об их террористической сущности и ущербности сознания. Вместо того, чтобы созидать, им бы лишь что-то разрушить и уничтожить. Эти негодяи могут воевать только с гражданской инфраструктурой. У них, видимо, какая-то фобия, ненависть или зависть, как недостижимая мечта, уничтожить наш Крымский мост, но он строился на века и простоит столько же", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, как раз мало времени осталось у Украины и нынешнего киевского режима. "Советую этим нацистам уже собирать чемоданы и бронировать самолеты для побега, а то потом не хватит места даже на шасси. А пока пусть переживают за свои мосты, как бы не пришлось с одного берега плавать на другой на резиновых лодках. Когда у нас лопнет терпение, сами останутся без мостов. Не будите лихо, пока оно тихо", - добавил депутат. По его словам, представителей нынешней киевской власти уже ждут трудовые лагеря в Сибири. "Там их быстро приведут в сознание, привьют уважение к людям и перестроят на позитивный человеческий лад. Там они быстро излечатся от нацизма, расизма и русофобии, а заодно и освоят новые, на этот раз полезные, профессии, ведь именно через труд можно излечиться от дурных мыслей", - подчеркнул Шеремет.
https://ria.ru/20230902/most-1893785277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Республика Крым, Крымский мост
В Госдуме заявление Киева насчет Крымского моста назвали ущербным
Шеремет: желание уничтожить Крымский мост говорит об ущербности киевских властей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ущербным заявление представителя украинских войск о том, что у Крымского моста осталось мало времени.
Ранее спикер оперативного командования украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк заявила украинским СМИ, что у Крымского моста "осталось очень мало времени", так как он якобы "полноценно функционировать уже не будет".
«
"Подобные заявления в очередной раз говорят об их террористической сущности и ущербности сознания. Вместо того, чтобы созидать, им бы лишь что-то разрушить и уничтожить. Эти негодяи могут воевать только с гражданской инфраструктурой. У них, видимо, какая-то фобия, ненависть или зависть, как недостижимая мечта, уничтожить наш Крымский мост, но он строился на века и простоит столько же", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, как раз мало времени осталось у Украины
и нынешнего киевского режима.
"Советую этим нацистам уже собирать чемоданы и бронировать самолеты для побега, а то потом не хватит места даже на шасси. А пока пусть переживают за свои мосты, как бы не пришлось с одного берега плавать на другой на резиновых лодках. Когда у нас лопнет терпение, сами останутся без мостов. Не будите лихо, пока оно тихо", - добавил депутат.
По его словам, представителей нынешней киевской власти уже ждут трудовые лагеря в Сибири.
"Там их быстро приведут в сознание, привьют уважение к людям и перестроят на позитивный человеческий лад. Там они быстро излечатся от нацизма, расизма и русофобии, а заодно и освоят новые, на этот раз полезные, профессии, ведь именно через труд можно излечиться от дурных мыслей", - подчеркнул Шеремет.
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