https://ria.ru/20230911/molodezh-1895615130.html
Путин поручил сделать все, чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке
Путин поручил сделать все, чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.09.2023
Путин поручил сделать все, чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке
Нужно сделать так, чтобы молодежь по окончании высших учебных заведений осталась в Дальневосточном федеральном округе, а также развивать новую модель экономики, РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:27
2023-09-11T16:27
2023-09-11T16:27
дальний восток
владимир путин
россия
экономика
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207222_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_7f46d968f063b99acf60e1877dd5a4c2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Нужно сделать так, чтобы молодежь по окончании высших учебных заведений осталась в Дальневосточном федеральном округе, а также развивать новую модель экономики, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов. "Хотел бы подчеркнуть дополнительно - Владивосток, Благовещенск, Хабаровск являются ведущими образовательными центрами на Дальнем Востоке. Нужно, безусловно, сделать так, чтобы молодые люди после окончания вызов оставались жить и трудиться в родных городах, видели в них карьерные перспективы… Много молодых людей приезжают из других регионов Российской Федерации, чтобы здесь учиться", - заявил Путин. Президент также отметил, что нужно создавать условия, чтобы молодежь оставалась в регионе. А также в планах заложить принципиально новую модель экономики. "В основе которой - развитие разнообразных эффективных производств креативных отраслей, формирование комфортных условий для малого и среднего бизнеса", - уточнил Путин.
https://ria.ru/20230905/vostok-1894349419.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207222_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_89193d462ed57eee8603499e41bbd018.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, владимир путин, россия, экономика, образование - общество
Дальний Восток, Владимир Путин, Россия, Экономика, Образование - Общество
Путин поручил сделать все, чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке
Путин: надо добиваться, чтобы молодежь после вузов оставалась на Дальнем Востоке