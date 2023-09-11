https://ria.ru/20230911/molodezh-1895615130.html

Путин поручил сделать все, чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке

Путин поручил сделать все, чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.09.2023

Путин поручил сделать все, чтобы молодежь оставалась на Дальнем Востоке

Нужно сделать так, чтобы молодежь по окончании высших учебных заведений осталась в Дальневосточном федеральном округе, а также развивать новую модель экономики, РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:27

2023-09-11T16:27

2023-09-11T16:27

дальний восток

владимир путин

россия

экономика

образование - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Нужно сделать так, чтобы молодежь по окончании высших учебных заведений осталась в Дальневосточном федеральном округе, а также развивать новую модель экономики, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов. "Хотел бы подчеркнуть дополнительно - Владивосток, Благовещенск, Хабаровск являются ведущими образовательными центрами на Дальнем Востоке. Нужно, безусловно, сделать так, чтобы молодые люди после окончания вызов оставались жить и трудиться в родных городах, видели в них карьерные перспективы… Много молодых людей приезжают из других регионов Российской Федерации, чтобы здесь учиться", - заявил Путин. Президент также отметил, что нужно создавать условия, чтобы молодежь оставалась в регионе. А также в планах заложить принципиально новую модель экономики. "В основе которой - развитие разнообразных эффективных производств креативных отраслей, формирование комфортных условий для малого и среднего бизнеса", - уточнил Путин.

https://ria.ru/20230905/vostok-1894349419.html

дальний восток

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Кирилл Волков

дальний восток, владимир путин, россия, экономика, образование - общество