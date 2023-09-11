https://ria.ru/20230911/molodezh-1895585924.html
Песков призвал не делать из молодежных организаций "обязаловку"
Песков призвал не делать из молодежных организаций "обязаловку" - РИА Новости, 11.09.2023
Песков призвал не делать из молодежных организаций "обязаловку"
Молодежные организации не должны быть обязаловкой, это должно быть интересно самой молодёжи, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:43
2023-09-11T14:43
2023-09-11T14:43
общество
россия
дмитрий песков
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Молодежные организации не должны быть обязаловкой, это должно быть интересно самой молодёжи, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это действительно организации, которые уже, исходя из других принципов, работают, исходя из других принципов, становятся интересными для молодёжи, и наверное, в этом успех таких организаций, как "Движение первых". Это не может и не должно быть обязаловкой, но это должно быть настолько интересным, настолько захватывающим, чтобы всем хотелось быть частью этой организации", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ в ответ на вопрос, как он относится к современным организациям, похожим на пионерию. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Песков призвал не делать из молодежных организаций "обязаловку"
Песков: работа молодежных организаций должна быть интересна самой молодежи
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Молодежные организации не должны быть обязаловкой, это должно быть интересно самой молодёжи, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это действительно организации, которые уже, исходя из других принципов, работают, исходя из других принципов, становятся интересными для молодёжи, и наверное, в этом успех таких организаций, как "Движение первых". Это не может и не должно быть обязаловкой, но это должно быть настолько интересным, настолько захватывающим, чтобы всем хотелось быть частью этой организации", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ в ответ на вопрос, как он относится к современным организациям, похожим на пионерию.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Запашный призвал работать с молодежью и подавать ей пример