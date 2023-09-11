https://ria.ru/20230911/molodezh-1895585924.html

Песков призвал не делать из молодежных организаций "обязаловку"

Песков призвал не делать из молодежных организаций "обязаловку" - РИА Новости, 11.09.2023

Песков призвал не делать из молодежных организаций "обязаловку"

Молодежные организации не должны быть обязаловкой, это должно быть интересно самой молодёжи, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:43

2023-09-11T14:43

2023-09-11T14:43

общество

россия

дмитрий песков

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Молодежные организации не должны быть обязаловкой, это должно быть интересно самой молодёжи, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это действительно организации, которые уже, исходя из других принципов, работают, исходя из других принципов, становятся интересными для молодёжи, и наверное, в этом успех таких организаций, как "Движение первых". Это не может и не должно быть обязаловкой, но это должно быть настолько интересным, настолько захватывающим, чтобы всем хотелось быть частью этой организации", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ в ответ на вопрос, как он относится к современным организациям, похожим на пионерию. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023