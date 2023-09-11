Опрос: 54,5 процента молдаван выступают против объединения с Румынией
iData: 54,5% жителей Молдавии выступают против объединения с Румынией
© AP Photo / Vadim GhirdaКишинев
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кишинев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии выступают против объединения с Румынией, свидетельствуют данные социологического опроса, представленные в понедельник молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили выразить свое отношение к объединению с Румынией. Из участвовавших в опросе 54,5% высказались против него, 37,7% - за, а 7,8% не смогли дать ответа на этот вопрос.
"Если посмотреть на динамику этого показателя, то в этом году наблюдалось его снижение до 31%", - сказал на брифинге исполнительный директор компании iData Михай Бологан.
Опрос проводился с 31 августа по 7 сентября, в нем принял участие 1021 респондент. Максимальная погрешность составляет 3%.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.