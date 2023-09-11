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Опрос: 54,5 процента молдаван выступают против объединения с Румынией - РИА Новости, 11.09.2023
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13:39 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/moldaviya-1895564061.html
Опрос: 54,5 процента молдаван выступают против объединения с Румынией
Опрос: 54,5 процента молдаван выступают против объединения с Румынией - РИА Новости, 11.09.2023
Опрос: 54,5 процента молдаван выступают против объединения с Румынией
Более 50% жителей Молдавии выступают против объединения с Румынией, свидетельствуют данные социологического опроса, представленные в понедельник молдавской... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:39
2023-09-11T13:39
в мире
молдавия
румыния
кишинев
снг
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии выступают против объединения с Румынией, свидетельствуют данные социологического опроса, представленные в понедельник молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии попросили выразить свое отношение к объединению с Румынией. Из участвовавших в опросе 54,5% высказались против него, 37,7% - за, а 7,8% не смогли дать ответа на этот вопрос. "Если посмотреть на динамику этого показателя, то в этом году наблюдалось его снижение до 31%", - сказал на брифинге исполнительный директор компании iData Михай Бологан. Опрос проводился с 31 августа по 7 сентября, в нем принял участие 1021 респондент. Максимальная погрешность составляет 3%. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230911/opros-1895558900.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев, снг
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, СНГ
Опрос: 54,5 процента молдаван выступают против объединения с Румынией

iData: 54,5% жителей Молдавии выступают против объединения с Румынией

© AP Photo / Vadim GhirdaКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кишинев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии выступают против объединения с Румынией, свидетельствуют данные социологического опроса, представленные в понедельник молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей Молдавии попросили выразить свое отношение к объединению с Румынией. Из участвовавших в опросе 54,5% высказались против него, 37,7% - за, а 7,8% не смогли дать ответа на этот вопрос.
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"Если посмотреть на динамику этого показателя, то в этом году наблюдалось его снижение до 31%", - сказал на брифинге исполнительный директор компании iData Михай Бологан.
Опрос проводился с 31 августа по 7 сентября, в нем принял участие 1021 респондент. Максимальная погрешность составляет 3%.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Парламенты Молдавии и Румынии в прошлом году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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