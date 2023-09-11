https://ria.ru/20230911/mnenie-1895569844.html

Песков призвал учесть мнение в новых регионах при переговорах по Украине

Песков призвал учесть мнение в новых регионах при переговорах по Украине - РИА Новости, 11.09.2023

Песков призвал учесть мнение в новых регионах при переговорах по Украине

При переговорах по Украине нельзя не учитывать новые регионы России и волеизъявление проживающих там граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:52

2023-09-11T13:52

2023-09-11T13:52

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. При переговорах по Украине нельзя не учитывать новые регионы России и волеизъявление проживающих там граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Если Украина могла вести переговоры на условиях марта прошлого года, то сейчас мы не можем абстрагироваться от новых условий, территорий РФ, процессов, которые прошли в новых регионах России, волеизъявления населения. Это все новые условия", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230911/peregovory-1895563927.html

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дмитрий песков, россия, украина, в мире