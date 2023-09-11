МККК сократит свою деятельность в мире из-за нехватки финансирования
МККК сократит свою деятельность в мире в 2024 году из-за нехватки финансирования
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости. Международному Комитету Красного Креста (МККК) придется сократить свою деятельность по всему миру в 2024 году из-за проблем с финансированием, годовой бюджет будет сокращен на 13%, до 2,36 миллиарда долларов, говорится в сообщении организации.
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"Международный Комитет Красного Креста (МККК) объявил сегодня о мерах, направленных на максимальное повышение эффективности своей гуманитарной деятельности, в рамках своего первоначального прогнозного бюджета на 2024 год, установленного в размере 2,1 миллиарда швейцарских франков (около 2,36 миллиарда долларов – ред.). Эта сумма на 13% меньше пересмотренного бюджета организации на 2023 год. Команды МККК будут иметь меньше возможностей для оказания помощи нуждающимся в связи с сокращением операционных бюджетов, а также численности персонала. МККК глубоко обеспокоен последствиями, которые это сокращение гуманитарной помощи окажет населению, пострадавшему от вооруженных конфликтов и насилия", - заявили в организации.
В МККК считают, что прогнозы организации на 2024 год соответствуют тенденции к сокращению бюджетов, выделяемых на гуманитарную помощь, даже несмотря на то, что гуманитарные потребности в мире "никогда не были такими значительными, о чем свидетельствуют продолжающиеся вооруженные конфликты в Судане, на Украине или в Сахеле".
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"В 2023 году организации уже пришлось столкнуться с финансовыми трудностями, которые привели к сокращению рабочих мест и сокращению или закрытию определенных объектов. К сожалению, адаптация к этой экономической реальности не произойдет без дальнейшего значительного сокращения численности персонала в некоторых местах. Общее влияние на наши делегации по всему миру станет известно только в ноябре, когда наши команды завершат процесс планирования бюджета на 2024 год. В нашей штаб-квартире в Женеве будет сокращено около 270 из 1400 сотрудников, которые в настоящее время там работают", - говорится в сообщении.
В августе Швейцария предоставила МККК взнос в размере 50 миллионов швейцарских франков (около 56,85 миллиона долларов), чтобы помочь ему справиться с финансовыми проблемами в обмен на обещание мер, гарантирующих финансовый баланс.