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МККК сократит свою деятельность в мире из-за нехватки финансирования - РИА Новости, 11.09.2023
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17:50 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/mkkk-1895637064.html
МККК сократит свою деятельность в мире из-за нехватки финансирования
МККК сократит свою деятельность в мире из-за нехватки финансирования - РИА Новости, 11.09.2023
МККК сократит свою деятельность в мире из-за нехватки финансирования
Международному Комитету Красного Креста (МККК) придется сократить свою деятельность по всему миру в 2024 году из-за проблем с финансированием, годовой бюджет... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:50
2023-09-11T17:50
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
женева (город)
украина
судан
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ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости. Международному Комитету Красного Креста (МККК) придется сократить свою деятельность по всему миру в 2024 году из-за проблем с финансированием, годовой бюджет будет сокращен на 13%, до 2,36 миллиарда долларов, говорится в сообщении организации. "Международный Комитет Красного Креста (МККК) объявил сегодня о мерах, направленных на максимальное повышение эффективности своей гуманитарной деятельности, в рамках своего первоначального прогнозного бюджета на 2024 год, установленного в размере 2,1 миллиарда швейцарских франков (около 2,36 миллиарда долларов – ред.). Эта сумма на 13% меньше пересмотренного бюджета организации на 2023 год. Команды МККК будут иметь меньше возможностей для оказания помощи нуждающимся в связи с сокращением операционных бюджетов, а также численности персонала. МККК глубоко обеспокоен последствиями, которые это сокращение гуманитарной помощи окажет населению, пострадавшему от вооруженных конфликтов и насилия", - заявили в организации. В МККК считают, что прогнозы организации на 2024 год соответствуют тенденции к сокращению бюджетов, выделяемых на гуманитарную помощь, даже несмотря на то, что гуманитарные потребности в мире "никогда не были такими значительными, о чем свидетельствуют продолжающиеся вооруженные конфликты в Судане, на Украине или в Сахеле". "В 2023 году организации уже пришлось столкнуться с финансовыми трудностями, которые привели к сокращению рабочих мест и сокращению или закрытию определенных объектов. К сожалению, адаптация к этой экономической реальности не произойдет без дальнейшего значительного сокращения численности персонала в некоторых местах. Общее влияние на наши делегации по всему миру станет известно только в ноябре, когда наши команды завершат процесс планирования бюджета на 2024 год. В нашей штаб-квартире в Женеве будет сокращено около 270 из 1400 сотрудников, которые в настоящее время там работают", - говорится в сообщении. В августе Швейцария предоставила МККК взнос в размере 50 миллионов швейцарских франков (около 56,85 миллиона долларов), чтобы помочь ему справиться с финансовыми проблемами в обмен на обещание мер, гарантирующих финансовый баланс.
https://ria.ru/20230816/moskalkova-1890378761.html
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женева (город)
украина
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), женева (город), украина, судан
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Женева (город), Украина, Судан
МККК сократит свою деятельность в мире из-за нехватки финансирования

МККК сократит свою деятельность в мире в 2024 году из-за нехватки финансирования

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости. Международному Комитету Красного Креста (МККК) придется сократить свою деятельность по всему миру в 2024 году из-за проблем с финансированием, годовой бюджет будет сокращен на 13%, до 2,36 миллиарда долларов, говорится в сообщении организации.
«
"Международный Комитет Красного Креста (МККК) объявил сегодня о мерах, направленных на максимальное повышение эффективности своей гуманитарной деятельности, в рамках своего первоначального прогнозного бюджета на 2024 год, установленного в размере 2,1 миллиарда швейцарских франков (около 2,36 миллиарда долларов – ред.). Эта сумма на 13% меньше пересмотренного бюджета организации на 2023 год. Команды МККК будут иметь меньше возможностей для оказания помощи нуждающимся в связи с сокращением операционных бюджетов, а также численности персонала. МККК глубоко обеспокоен последствиями, которые это сокращение гуманитарной помощи окажет населению, пострадавшему от вооруженных конфликтов и насилия", - заявили в организации.
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В МККК считают, что прогнозы организации на 2024 год соответствуют тенденции к сокращению бюджетов, выделяемых на гуманитарную помощь, даже несмотря на то, что гуманитарные потребности в мире "никогда не были такими значительными, о чем свидетельствуют продолжающиеся вооруженные конфликты в Судане, на Украине или в Сахеле".
«
"В 2023 году организации уже пришлось столкнуться с финансовыми трудностями, которые привели к сокращению рабочих мест и сокращению или закрытию определенных объектов. К сожалению, адаптация к этой экономической реальности не произойдет без дальнейшего значительного сокращения численности персонала в некоторых местах. Общее влияние на наши делегации по всему миру станет известно только в ноябре, когда наши команды завершат процесс планирования бюджета на 2024 год. В нашей штаб-квартире в Женеве будет сокращено около 270 из 1400 сотрудников, которые в настоящее время там работают", - говорится в сообщении.
В августе Швейцария предоставила МККК взнос в размере 50 миллионов швейцарских франков (около 56,85 миллиона долларов), чтобы помочь ему справиться с финансовыми проблемами в обмен на обещание мер, гарантирующих финансовый баланс.
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В миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Женева (город)УкраинаСудан
 
 
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