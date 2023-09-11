https://ria.ru/20230911/miting-1895688656.html

В Иерусалиме около 50 тысяч митингующих перекрыли движение на улице

В Иерусалиме около 50 тысяч митингующих перекрыли движение на улице - РИА Новости, 11.09.2023

В Иерусалиме около 50 тысяч митингующих перекрыли движение на улице

Почти 50 тысяч протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху собрались в понедельник вечером перед зданием Верховного суда в Иерусалиме РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:52

2023-09-11T21:52

2023-09-11T22:20

в мире

израиль

иерусалим

биньямин нетаньяху

ципи ливни

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Почти 50 тысяч протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху собрались в понедельник вечером перед зданием Верховного суда в Иерусалиме накануне слушаний по одному из самых важных законов, принятых в рамках реформы, сообщает тринадцатый канал израильского телевидения. По данным телеканала, протестующим также ненадолго удалось перекрыть движение одну из близлежащих улиц. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как полиция жестко оттесняет активистов с проезжей части. В ходе митинга перед толпой демонстрантов выступили несколько лидеров протестного движения и политиков, включая главу Коллегии адвокатов Израиля Амита Бахара и экс-министра иностранных дел Ципи Ливни. Верховный суд Израиля во вторник впервые в истории соберется в полном составе для рассмотрения ходатайства против принятого в июле закона об отмене "фактора разумности", который лишает суды, в том числе Верховный суд, возможности оспаривать решения исполнительной власти, сочтенные "выходящими за рамки разумного". Закон был принят при полном бойкоте оппозиции и в условиях массовых протестов по всей стране. Если судьи примут решение об отмене закона, который является поправкой к одному из так называемых основных законов, то это станет первым в истории Израиля случаем, когда Верховный суд отменяет подобные законы - особые нормативных правовые акты, которые составляют основу будущей конституции Израиля. Таким образом, потенциальное беспрецедентное вмешательство Верховного суда в основные законы, и возможный отказ правительства следовать его решениям могут вывести конституционный кризис в Израиле на новый уровень. Правительство Нетаньяху в течение 36 недель сталкивается с беспрецедентными по масштабу протестами против проводимой им реформы юридической системы страны. В некоторые дни, по оценкам организаторов протестных акций, на улицы израильских городов выходили до полумиллиона человек, что является весьма значительной цифрой для страны с населением, не превышающим десяти миллионов человек. Акции протеста зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, арестами, блокировкой автомагистралей, транспортных путей и даже аэропорта.

https://ria.ru/20230903/izrail-1893921829.html

https://ria.ru/20230911/netanyakhu-1895635476.html

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в мире, израиль, иерусалим, биньямин нетаньяху, ципи ливни, протесты против судебной реформы в израиле