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Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем - РИА Новости, 11.09.2023
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19:50 11.09.2023 (обновлено: 20:39 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/minoborony-1895674892.html
Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем
Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем - РИА Новости, 11.09.2023
Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет продолжительностью около пяти часов над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:50
2023-09-11T20:39
балтийское море
россия
ту-22м3
безопасность
арктика
воздушно-космические силы россии
су-35с
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет продолжительностью около пяти часов над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.Там добавили, что продолжительность полета составила около пяти часов.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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балтийское море
россия
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Плановый полет дальних бомбардировщиков Ту-22м3 над нейтральными водами Балтийского моря
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, он длился 5 часов, сообщило Минобороны России
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балтийское море, россия, ту-22м3, безопасность, арктика, воздушно-космические силы россии, су-35с
Балтийское море, Россия, Ту-22М3, Безопасность, Арктика, Воздушно-космические силы России, Су-35С
Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем

МО РФ: два дальних бомбардировщика совершили плановый полет над Балтийским морем

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет продолжительностью около пяти часов над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что продолжительность полета составила около пяти часов.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Балтийское мореРоссияТу-22М3БезопасностьАрктикаВоздушно-космические силы РоссииСу-35С
 
 
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