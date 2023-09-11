https://ria.ru/20230911/minoborony-1895674892.html
Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем
Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем - РИА Новости, 11.09.2023
Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет продолжительностью около пяти часов над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:50
2023-09-11T19:50
2023-09-11T20:39
балтийское море
россия
ту-22м3
безопасность
арктика
воздушно-космические силы россии
су-35с
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895680466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7f5a0919ea6ed2bfef8ae7430e36333.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет продолжительностью около пяти часов над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.Там добавили, что продолжительность полета составила около пяти часов.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230815/tu-95ms-1890195598.html
балтийское море
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895680466_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_659068af8212bddf20b71f9c1694cbf4.jpg
Плановый полет дальних бомбардировщиков Ту-22м3 над нейтральными водами Балтийского моря
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, он длился 5 часов, сообщило Минобороны России
2023-09-11T19:50
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, россия, ту-22м3, безопасность, арктика, воздушно-космические силы россии, су-35с
Балтийское море, Россия, Ту-22М3, Безопасность, Арктика, Воздушно-космические силы России, Су-35С
Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем
МО РФ: два дальних бомбардировщика совершили плановый полет над Балтийским морем