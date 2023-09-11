https://ria.ru/20230911/minoborony-1895674892.html

Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем

Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем - РИА Новости, 11.09.2023

Российские бомбардировщики совершили плановый полет над Балтийским морем

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет продолжительностью около пяти часов над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:50

2023-09-11T19:50

2023-09-11T20:39

балтийское море

россия

ту-22м3

безопасность

арктика

воздушно-космические силы россии

су-35с

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет продолжительностью около пяти часов над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.Там добавили, что продолжительность полета составила около пяти часов.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20230815/tu-95ms-1890195598.html

балтийское море

россия

арктика

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Плановый полет дальних бомбардировщиков Ту-22м3 над нейтральными водами Балтийского моря Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, он длился 5 часов, сообщило Минобороны России 2023-09-11T19:50 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балтийское море, россия, ту-22м3, безопасность, арктика, воздушно-космические силы россии, су-35с