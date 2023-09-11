https://ria.ru/20230911/minirovanie-1895505977.html
В Брянске не нашли взрывных устройств в школах
В Брянске не нашли взрывных устройств в школах - РИА Новости, 11.09.2023
В Брянске не нашли взрывных устройств в школах
Информация о "минировании" двух школ в Брянске после обследования специалистами не подтвердилась, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:58
2023-09-11T10:58
2023-09-11T11:16
происшествия
брянск
россия
володарский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Информация о "минировании" двух школ в Брянске после обследования специалистами не подтвердилась, сообщили в городской администрации.Сообщение о "минировании" гимназии №3 в Володарском районе и школы №51 в Фокинском районе Брянска поступило в дежурную диспетчерскую службу города в понедельник утром. Как сообщили власти, ученики были эвакуированы, к образовательным учреждениям были направлены службы жизнеобеспечения, специалисты проверили школы."После обследования специалистами информация о минировании не подтвердилась", – говорится в сообщении.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230906/minirovanie-1894532876.html
брянск
россия
володарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, россия, володарский район
Происшествия, Брянск, Россия, Володарский район
В Брянске не нашли взрывных устройств в школах
В Брянске специалисты не нашли взрывных устройств в эвакуированных школах