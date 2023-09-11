https://ria.ru/20230911/minirovanie-1895505977.html

В Брянске не нашли взрывных устройств в школах

В Брянске не нашли взрывных устройств в школах - РИА Новости, 11.09.2023

В Брянске не нашли взрывных устройств в школах

Информация о "минировании" двух школ в Брянске после обследования специалистами не подтвердилась, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:58

2023-09-11T10:58

2023-09-11T11:16

происшествия

брянск

россия

володарский район

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Информация о "минировании" двух школ в Брянске после обследования специалистами не подтвердилась, сообщили в городской администрации.Сообщение о "минировании" гимназии №3 в Володарском районе и школы №51 в Фокинском районе Брянска поступило в дежурную диспетчерскую службу города в понедельник утром. Как сообщили власти, ученики были эвакуированы, к образовательным учреждениям были направлены службы жизнеобеспечения, специалисты проверили школы."После обследования специалистами информация о минировании не подтвердилась", – говорится в сообщении.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230906/minirovanie-1894532876.html

брянск

россия

володарский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, брянск, россия, володарский район