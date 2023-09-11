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В Брянске не нашли взрывных устройств в школах - РИА Новости, 11.09.2023
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10:58 11.09.2023 (обновлено: 11:16 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/minirovanie-1895505977.html
В Брянске не нашли взрывных устройств в школах
В Брянске не нашли взрывных устройств в школах - РИА Новости, 11.09.2023
В Брянске не нашли взрывных устройств в школах
Информация о "минировании" двух школ в Брянске после обследования специалистами не подтвердилась, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:58
2023-09-11T11:16
происшествия
брянск
россия
володарский район
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Информация о "минировании" двух школ в Брянске после обследования специалистами не подтвердилась, сообщили в городской администрации.Сообщение о "минировании" гимназии №3 в Володарском районе и школы №51 в Фокинском районе Брянска поступило в дежурную диспетчерскую службу города в понедельник утром. Как сообщили власти, ученики были эвакуированы, к образовательным учреждениям были направлены службы жизнеобеспечения, специалисты проверили школы."После обследования специалистами информация о минировании не подтвердилась", – говорится в сообщении.Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230906/minirovanie-1894532876.html
брянск
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происшествия, брянск, россия, володарский район
Происшествия, Брянск, Россия, Володарский район
В Брянске не нашли взрывных устройств в школах

В Брянске специалисты не нашли взрывных устройств в эвакуированных школах

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Информация о "минировании" двух школ в Брянске после обследования специалистами не подтвердилась, сообщили в городской администрации.
Сообщение о "минировании" гимназии №3 в Володарском районе и школы №51 в Фокинском районе Брянска поступило в дежурную диспетчерскую службу города в понедельник утром. Как сообщили власти, ученики были эвакуированы, к образовательным учреждениям были направлены службы жизнеобеспечения, специалисты проверили школы.
"После обследования специалистами информация о минировании не подтвердилась", – говорится в сообщении.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Перми школы проверили после сообщений о минировании
6 сентября, 14:44
 
ПроисшествияБрянскРоссияВолодарский район
 
 
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