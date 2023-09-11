https://ria.ru/20230911/minirovanie-1895490727.html

В Брянске сообщили о минировании двух школ

В Брянске сообщили о минировании двух школ - РИА Новости, 11.09.2023

В Брянске сообщили о минировании двух школ

Сообщение о "минировании" двух школ в городе Брянске поступило в экстренные службы, ученики эвакуированы, специалисты проверяют школы – власти РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:55

2023-09-11T09:55

2023-09-11T09:55

брянск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

Сообщение о "минировании" двух школ в городе Брянске поступило в экстренные службы, ученики эвакуированы, специалисты проверяют школы – власти

брянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянск, происшествия