https://ria.ru/20230911/minirovanie-1895490727.html
В Брянске сообщили о минировании двух школ
В Брянске сообщили о минировании двух школ - РИА Новости, 11.09.2023
В Брянске сообщили о минировании двух школ
Сообщение о "минировании" двух школ в городе Брянске поступило в экстренные службы, ученики эвакуированы, специалисты проверяют школы – власти РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:55
2023-09-11T09:55
2023-09-11T09:55
брянск
происшествия
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Сообщение о "минировании" двух школ в городе Брянске поступило в экстренные службы, ученики эвакуированы, специалисты проверяют школы – власти
брянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, происшествия
В Брянске сообщили о минировании двух школ
В Брянске эвакуировали две школы из-за сообщений о минировании