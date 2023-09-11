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В Брянске сообщили о минировании двух школ - РИА Новости, 11.09.2023
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В Брянске сообщили о минировании двух школ
В Брянске сообщили о минировании двух школ - РИА Новости, 11.09.2023
В Брянске сообщили о минировании двух школ
Сообщение о "минировании" двух школ в городе Брянске поступило в экстренные службы, ученики эвакуированы, специалисты проверяют школы – власти РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:55
2023-09-11T09:55
брянск
происшествия
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Сообщение о "минировании" двух школ в городе Брянске поступило в экстренные службы, ученики эвакуированы, специалисты проверяют школы – власти
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брянск, происшествия
Брянск, Происшествия
В Брянске сообщили о минировании двух школ

В Брянске эвакуировали две школы из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сообщение о "минировании" двух школ в городе Брянске поступило в экстренные службы, ученики эвакуированы, специалисты проверяют школы – власти
 
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