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В ВТБ назвали меры по наращиванию экспорта агропродукции - РИА Новости, 11.09.2023
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13:07 11.09.2023 (обновлено: 13:10 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/mery-1895545313.html
В ВТБ назвали меры по наращиванию экспорта агропродукции
В ВТБ назвали меры по наращиванию экспорта агропродукции - РИА Новости, 11.09.2023
В ВТБ назвали меры по наращиванию экспорта агропродукции
Повышению конкурентоспособности российской экспортной, в частности аграрной, продукции будут способствовать развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:07
2023-09-11T13:10
вэф-2023
втб
виталий сергейчук
дальний восток
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Повышению конкурентоспособности российской экспортной, в частности аграрной, продукции будут способствовать развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока, а также Севморпути и коридора "Север-Юг", считает руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук. Он выступил на сессии Восточного экономического форума "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР". "ВТБ является крупнейшим инвестором портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке. Здесь, конечно, важна увязка развития направленной на экспорт портовой инфраструктуры с развитием железнодорожной инфраструктуры Дальневосточного полигона, подвижного состава, с тем чтобы бизнес успешно решал свои задачи по переориентации экспорта на АТР. Но обращу внимание на другие два маршрута: "Север-Юг" и Северный морской путь. Я считаю, что оба маршрута имеют большое значение для экспорта аграрной продукции. ВТБ играет большую роль в развитии этих маршрутов, мы готовы финансировать развитие инфраструктуры, развитие транспорта, в том числе – ледоколольного флота, сухогрузов и контейнеровозов северного класса", - привели в банке слова Сергейчука. По его словам, перевозки по этим коридорам могут идти, в частности, в Китай и Индию. "Соответственно, мы активно вкладываемся в рост нашего аграрного комплекса, видим, что до сих пор он обладает огромным потенциалом как с точки зрения распашки земель, так и интенсивного роста", - подчеркнул Сергейчук. Вторым направлением развития сельхозэкспорта представитель ВТБ назвал развитие платежной инфраструктуры. "Стоимость денег, расчетов всё еще значительная, нашим клиентам необходимо ускорять оборачиваемость денег, вкладывать высвобождающиеся ресурсы в развитие инфраструктуры, производства уже в России", - пояснил он. Третьим аспектом, отметил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ, является международная кооперация. "Несмотря на то, что продовольствие – несанкционный товар, а расчеты за продовольствие не должны быть подвержены санкциям, на практике оказалось, что этот товаропоток серьезно пострадал от санкций (здесь и приостановка страхования и перестрахования, и остановка платежей, и отказ ряда стран работать с российскими торговыми компаниями). Бизнес перестроился, нашел альтернативные решения. Конкуренция, развитие отечественных решений и международная кооперация приводят к тому, что стоимость услуг снижается. Это приводит к росту конкурентоспособности нашего товара, снижению его конечной себестоимости, что увеличивает спрос со стороны потребителей", - заключил Сергейчук, указав, что это, в свою очередь, вызывает необходимость инвестиций в логистику.
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вэф-2023, втб, виталий сергейчук, дальний восток, новости компаний - экономика
ВЭФ-2023, ВТБ, Виталий Сергейчук, Дальний Восток, Новости компаний - Экономика

В ВТБ назвали меры по наращиванию экспорта агропродукции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук на панельной дискуссии "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР"
Член правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук на панельной дискуссии Евразийский агроэкспресс: новые возможности для торговли в АТР - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Член правления Банка ВТБ Виталий Сергейчук на панельной дискуссии "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Повышению конкурентоспособности российской экспортной, в частности аграрной, продукции будут способствовать развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока, а также Севморпути и коридора "Север-Юг", считает руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.
Он выступил на сессии Восточного экономического форума "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".
"ВТБ является крупнейшим инвестором портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке. Здесь, конечно, важна увязка развития направленной на экспорт портовой инфраструктуры с развитием железнодорожной инфраструктуры Дальневосточного полигона, подвижного состава, с тем чтобы бизнес успешно решал свои задачи по переориентации экспорта на АТР. Но обращу внимание на другие два маршрута: "Север-Юг" и Северный морской путь. Я считаю, что оба маршрута имеют большое значение для экспорта аграрной продукции. ВТБ играет большую роль в развитии этих маршрутов, мы готовы финансировать развитие инфраструктуры, развитие транспорта, в том числе – ледоколольного флота, сухогрузов и контейнеровозов северного класса", - привели в банке слова Сергейчука.
По его словам, перевозки по этим коридорам могут идти, в частности, в Китай и Индию. "Соответственно, мы активно вкладываемся в рост нашего аграрного комплекса, видим, что до сих пор он обладает огромным потенциалом как с точки зрения распашки земель, так и интенсивного роста", - подчеркнул Сергейчук.
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Вторым направлением развития сельхозэкспорта представитель ВТБ назвал развитие платежной инфраструктуры. "Стоимость денег, расчетов всё еще значительная, нашим клиентам необходимо ускорять оборачиваемость денег, вкладывать высвобождающиеся ресурсы в развитие инфраструктуры, производства уже в России", - пояснил он.
Третьим аспектом, отметил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ, является международная кооперация.
"Несмотря на то, что продовольствие – несанкционный товар, а расчеты за продовольствие не должны быть подвержены санкциям, на практике оказалось, что этот товаропоток серьезно пострадал от санкций (здесь и приостановка страхования и перестрахования, и остановка платежей, и отказ ряда стран работать с российскими торговыми компаниями). Бизнес перестроился, нашел альтернативные решения. Конкуренция, развитие отечественных решений и международная кооперация приводят к тому, что стоимость услуг снижается. Это приводит к росту конкурентоспособности нашего товара, снижению его конечной себестоимости, что увеличивает спрос со стороны потребителей", - заключил Сергейчук, указав, что это, в свою очередь, вызывает необходимость инвестиций в логистику.
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