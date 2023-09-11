https://ria.ru/20230911/mask-1895607740.html

Маск сравнил свое детство с сюжетом романа "Повелитель мух"

Маск сравнил свое детство с сюжетом романа "Повелитель мух" - РИА Новости, 11.09.2023

Маск сравнил свое детство с сюжетом романа "Повелитель мух"

Американский миллиардер Илон Маск сравнил свое детство с "военизированной" версией "Повелителя мух" английского писателя Уильяма Голдинга, весь пережитый опыт... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:00

2023-09-11T16:00

2023-09-11T16:00

илон маск

марс

в мире

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск сравнил свое детство с "военизированной" версией "Повелителя мух" английского писателя Уильяма Голдинга, весь пережитый опыт придал ему ауру, которая заставляла его казаться инопланетянином, сообщает испанская газета Mundo со ссылкой на биографию Маска. Биография Маска авторства Уолтера Айзексона выйдет 12 сентября. "Это было похоже на военизированную версию "Повелителя мух", - приводит издание отрывки из биографии. Как отмечается, в 12 лет Маска отправили на автобусе в лагерь выживания. Мальчикам давали небольшую порцию еды и воды, а также разрешали драться друг с другом, чтобы отнять у сверстников все, что можно. По данным издания, весь пережитый опыт придал Маску ауру, которая иногда заставляла его казаться инопланетянином. "Как будто его полет на Марс - это желание вернуться домой, а его усилия по созданию человекоподобных роботов - стремление обрести семью", - пишет газета.

https://ria.ru/20230911/mask-1895606420.html

марс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

илон маск, марс, в мире