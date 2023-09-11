https://ria.ru/20230911/marokko-1895558334.html

Число погибших из-за землетрясения в Марокко достигло 2497

Число погибших из-за землетрясения в Марокко достигло 2497 - РИА Новости, 11.09.2023

Число погибших из-за землетрясения в Марокко достигло 2497

Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2497, ранения получили 2476 человек, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:29

2023-09-11T13:29

2023-09-11T14:10

марокко

в мире

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2497, ранения получили 2476 человек, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.Ранее сообщалось о 2122 погибших и 2421 пострадавших."Число погибших в результате землетрясения увеличилось до 2497, пострадали 2476 человек", - говорится в сообщении газеты.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша, на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.

https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895267728.html

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