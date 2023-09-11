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Число погибших из-за землетрясения в Марокко достигло 2497 - РИА Новости, 11.09.2023
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13:29 11.09.2023 (обновлено: 14:10 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/marokko-1895558334.html
Число погибших из-за землетрясения в Марокко достигло 2497
Число погибших из-за землетрясения в Марокко достигло 2497 - РИА Новости, 11.09.2023
Число погибших из-за землетрясения в Марокко достигло 2497
Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2497, ранения получили 2476 человек, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:29
2023-09-11T14:10
марокко
в мире
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2497, ранения получили 2476 человек, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.Ранее сообщалось о 2122 погибших и 2421 пострадавших."Число погибших в результате землетрясения увеличилось до 2497, пострадали 2476 человек", - говорится в сообщении газеты.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша, на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895267728.html
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марокко, в мире
Марокко, В мире
Число погибших из-за землетрясения в Марокко достигло 2497

МВД: число погибших из-за землетрясения в Марокко достигло 2497, ранены 2476

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyПоследствия землетрясения в Марокко
Последствия землетрясения в Марокко - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Последствия землетрясения в Марокко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2497, ранения получили 2476 человек, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.
Ранее сообщалось о 2122 погибших и 2421 пострадавших.
"Число погибших в результате землетрясения увеличилось до 2497, пострадали 2476 человек", - говорится в сообщении газеты.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша, на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
Начало землетрясения в Марокко
Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео
10 сентября, 06:17
 
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