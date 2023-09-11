https://ria.ru/20230911/mamedov-1895610488.html

В Москве началось прощание с советским журналистом Энвером Мамедовым

В Москве началось прощание с советским журналистом Энвером Мамедовым - РИА Новости, 11.09.2023

В Москве началось прощание с советским журналистом Энвером Мамедовым

Прощание с легендарным советским журналистом, бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе Энвером Мамедовым началось на... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:30

2023-09-11T12:30

2023-09-11T16:13

энвер мамедов

москва

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным советским журналистом, бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе Энвером Мамедовым началось на Троекуровском кладбище в Москве в 12 часов дня в понедельник. Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского. Коллеги отзывались о нем как о талантливым руководителе, называли его "патриархом советской и российской журналистики", "князем Гостелерадио" СССР. Прощание с Энвером Назимовичем началось в зале прощаний Троекуровского кладбища в полдень. С легендой советского телевидения пришли проститься гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также коллеги и друзья. Мамедов был участником Великой Отечественной войны, из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.

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энвер мамедов, москва