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Киселев выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова - РИА Новости, 11.09.2023
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13:10 11.09.2023 (обновлено: 16:22 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/mamedov-1895550388.html
Киселев выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова
Киселев выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова - РИА Новости, 11.09.2023
Киселев выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова
Советский журналист, бывший главред Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов делал советскую пропаганду с человеческим лицом и создал... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:10
2023-09-11T16:22
энвер мамедов
дмитрий киселев
совинформбюро
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Советский журналист, бывший главред Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов делал советскую пропаганду с человеческим лицом и создал лучшее в мире телевидение, которое теперь есть у нас, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Легендарный советский журналист Энвер Мамедов скончался 7 сентября. 15 августа он отметил свой 100-летний юбилей. Прощание с Мамедовым проходит на Троекуровском кладбище в Москве. "На Пятницкой, 25 фактически и был штаб советской пропаганды, но Энвер Назимович делал ее с человеческим лицом и создал, по выражению Лапина, который был председателем Гостелерадио СССР, лучшее в мире телевидение. Это лучшее в мире телевидение он создал на вырост, и вот сейчас мы его имеем", - сказал Киселев журналистам. Он добавил, что впервые Мамедова он увидел в 1978 году. По его словам, Мамедов тогда был "недосягаемой величиной" - первым заместителем Гостелерадио СССР. Мамедов был участником Великой Отечественной войны, из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж). В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Создал лучшее в мире телевидение" – Дмитрий Киселев об экс-главе Гостелерадио Энвере Мамедове
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поделился воспоминаниями о работе с экс-главой Гостелерадио Энвером Мамедовым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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энвер мамедов, дмитрий киселев, совинформбюро
Энвер Мамедов, Дмитрий Киселев, Совинформбюро
Киселев выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова

Киселев: Энвер Мамедов создал лучшее в мире телевидение "на вырост"

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Советский журналист, бывший главред Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов делал советскую пропаганду с человеческим лицом и создал лучшее в мире телевидение, которое теперь есть у нас, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Легендарный советский журналист Энвер Мамедов скончался 7 сентября. 15 августа он отметил свой 100-летний юбилей. Прощание с Мамедовым проходит на Троекуровском кладбище в Москве.
«
"На Пятницкой, 25 фактически и был штаб советской пропаганды, но Энвер Назимович делал ее с человеческим лицом и создал, по выражению Лапина, который был председателем Гостелерадио СССР, лучшее в мире телевидение. Это лучшее в мире телевидение он создал на вырост, и вот сейчас мы его имеем", - сказал Киселев журналистам.
Он добавил, что впервые Мамедова он увидел в 1978 году. По его словам, Мамедов тогда был "недосягаемой величиной" - первым заместителем Гостелерадио СССР.
Мамедов был участником Великой Отечественной войны, из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).
В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.
Энвер Мамедов
Глава СЖР выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова
7 сентября, 10:03
 
Энвер МамедовДмитрий КиселевСовинформбюро
 
 
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