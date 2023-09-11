Киселев выразил соболезнования из-за смерти Энвера Мамедова
Киселев: Энвер Мамедов создал лучшее в мире телевидение "на вырост"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Советский журналист, бывший главред Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов делал советскую пропаганду с человеческим лицом и создал лучшее в мире телевидение, которое теперь есть у нас, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Легендарный советский журналист Энвер Мамедов скончался 7 сентября. 15 августа он отметил свой 100-летний юбилей. Прощание с Мамедовым проходит на Троекуровском кладбище в Москве.
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"На Пятницкой, 25 фактически и был штаб советской пропаганды, но Энвер Назимович делал ее с человеческим лицом и создал, по выражению Лапина, который был председателем Гостелерадио СССР, лучшее в мире телевидение. Это лучшее в мире телевидение он создал на вырост, и вот сейчас мы его имеем", - сказал Киселев журналистам.
Он добавил, что впервые Мамедова он увидел в 1978 году. По его словам, Мамедов тогда был "недосягаемой величиной" - первым заместителем Гостелерадио СССР.
Мамедов был участником Великой Отечественной войны, из-за ранения был демобилизован, работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).
В 1956-1959 годах – советник-посланник посольства СССР в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 – главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 – первый зампред АПН. С 1962 года до 1985 года – первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени был советником главного редактора РАМИ "РИА Новости". Награжден семью орденами и десятью медалями, владел английским, немецким, итальянским и французским языками.